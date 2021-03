Rangers o Slavii: Jeden z nejsilnějších týmů soutěže. Máme respekt, ale ne strach

Zkušený záložník Scott Arfield, který přišel na virtuální tiskovku po liverpoolské legendě, dokonce prohlásil: „Čelíme báječnému celku. Slavia je jedním z nejsilnějších týmů v celé soutěži.“

Je vidět, že parta trenéra Jindřicha Trpišovského udělala na Evropu dojem.

I tentokrát se jedna z otázek před odvetou, jež je na programu ve čtvrtek od 21 hodin českého času, týkala slávistické senzace na Leicesteru. Ten čeští šampioni vyřadili po domácí remíze 0:0 a vítězství 2:0.

„Jestli je jejich výkon v Leicesteru pro nás varováním? Nepotřebujeme varování, víme, proti komu stojíme. Po zápase v Praze máme ke Slavii ještě větší respekt, hrají v obrovské intenzitě, mají skvělé hráče, jsou energičtí a silní,“ chválil Gerrard.

„Neděláme si iluze, ale taky nemáme strach,“ upozornil.



Nerozhodný výsledek 1:1 z Edenu vzhledem k pohárové matematice vyhovuje více jeho týmu, přesto někdejší fenomenální záložník považuje šance za vyrovnané. Podobně jako tábor Slavie.

„Je to jeden z nejdůležitějších, největších zápasů za dobu, co tu jsem,“ pokračoval Gerrard. „Dosáhnout dalšího kola by bylo úžasným úspěchem. Máme příležitost a chceme ji využít.“



„Máme šanci dostat se dál než minulou sezonu, už se nemůžu dočkat!“ doplnil ho Arfield.



Loni Rangers vypadli v osmifinále po dvou porážkách s Leverkusenem, letos mají dvojutkání rozehrané lépe. Co potřebují k tomu, aby Slavii vyřadili?

„Aby ze sebe hráči vydali naprosté maximum,“ prohlásil Gerrard. „Chci výkon na hranici možností. Musíme si uvědomit, že jsme v téhle fázi zaslouženě, mám dobrý tým, máme reprezentanty, skvělou domácí bilanci.“



Je pravdou, že Ibrox Park je podobně nedobytnou pevností jako pražský Eden, kde Slavia neprohrála 44 duelů nejvyšší soutěže po sobě.



Rangers v lize v aktuálním ročníku ze šestnácti zápasů šestnáctkrát vyhráli, v Evropě doma podlehli naposledy zmíněnému Leverkusenu v roce 2020. Je to jejich jediná porážka z posledních třiadvaceti pohárových duelů na vlastním stadionu, bilance je 16-6-1!

„Musíme Slavii ukázat, že jsme Rangers. Hrát dobře, věřit si, dobře začít. V prvním zápase jsme často lacino a snadno ztráceli míče, to musíme vylepšit. Připravili jsme se dobře, chci také vidět lepší kontrolu nad balonem,“ podotkl Gerrard.



„Druhá půle v Edenu pro nás může být inspirací. Byli jsme to víc my, zlepšili jsme se, na to chceme navázat,“ dodal Arfield.