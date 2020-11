Liberecký brankářský záskok Hasalík: Nehledě na výsledek krásná premiéra

„Nehledě na výsledek to pro mě byla krásná premiéra v Evropské lize na krásném stadionu,“ řekl talent, který v liberecké brance zaskočil za jedničku Filipa Nguyena.

Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděl, že budete chytat?

Měl jsem radost, že se dostanu do brány. Potom hned přišla myšlenka na nervozitu, ale spíš jsem se těšil. Nervózní jsem byl akorát při videu, když jsme sledovali soupeře. Na hřišti to ze mě spadlo.

Dvacet minut jste drželi stav 0:0, věřil jste v tu chvíli v dobrý výsledek?

V ten jsem věřil už před zápasem. Když jsme pak dlouho drželi čisté konto, měl jsem myšlenky, že bychom to mohli dotáhnout do nějakého pěkného výsledku. Bohužel soupeř ukázal svoji kvalitu.

V čem byl lepší?

V rychlosti, ve fotbalovém myšlení, prostě ve všem. Ne nadarmo hrají bundesligu.

Vyčítáte si některé z inkasovaných gólů?

Určitě byly góly, které bych dostat neměl. Nejvíc mě asi mrzí druhá branka z přímého kopu. Dával jsem si tam jednoho hráče navíc, abych si pokryl přední tyč. Sice hráč přede mnou střelu ještě tečoval, ale měl jsem to chytat. Doufám, že se z toho poučím.

Byl jste před utkáním v kontaktu na dálku s libereckým trenérem brankářů Markem Čechem, který také skončil na marodce?

Ano, volal mi a radil. Kromě toho jsem byl v kontaktu i s Filipem Nguyenem, který mi hodně pomáhal, co se týče přípravy na zápas.

Budete mít navzdory výsledku na utkání dobré vzpomínky?

Určitě. Byla to obrovská zkušenost, pro mě až neuvěřitelná. Jsem za to moc rád. I když jsme prohráli 0:5 a byly tam situace, které jsem řešil špatně, na tenhle zápas budu vzpomínat do konce života.