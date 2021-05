Zničený Arsenal bude po 25 sezonách zřejmě bez pohárů. Zklamání, řekl trenér

Byla to jejich poslední šance zachránit nepovedenou sezonu. Dosáhnout na úspěch, slavit s trofejí, vybojovat si účast v Evropě. Místo toho padl fotbalový Arsenal do deprese. „Jsme zničení, opravdu zklamaní. Je to pro nás obrovská rána,“ uvedl kouč Mikel Arteta po vyřazení ze semifinále Evropské ligy.