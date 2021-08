Fotbalisté Chelsea hrají počtvrté během deseti let Superpohár UEFA. Jejich tři předchozí účasti však skončily...

Nervy až do konce. Plzeň dokonala obrat s The New Saints po penaltách

To bylo drama! A taky pořádná fuška pro plzeňské fotbalisty, kteří museli proti The New Saints dohánět dvoubrankovou...