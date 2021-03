Třináct zápasů bez porážky. Tuchel má nejlepší vstup z koučů Chelsea

V Bukurešti 1:0 a na Stamford Bridge 2:0 - to jsou výsledky, po nichž Chelsea vyřadila Atlético a prokousala se do čtvrtfinále Ligy mistrů. Po sedmi letech!

Pravda, sluší se přiznat, že z prvního místa skupiny Londýňané postoupili ještě pod vedením klubové legendy Franka Lamparda. Avšak vyřazení aktuálně nejlepšího celku La Ligy už jde za Tuchelem, který převzal tým na konci ledna.

„Od první chvíle jsem se cítil jako člen rodiny a skvěle organizovaného klubu. Cítím obrovskou podporu,“ řekl Tuchel před kamerami BT Sport.

Jeho angažmá se klubu zatím vyplácí. Němec, jenž loni dovedl do finále Ligy mistrů francouzského giganta Paris St. Germain, už stačil hře vtisknout tvář a překonat dvanáctizápasovou sérii Luize Felipe Scolariho z roku 2008.

Ve třinácti zápasech se Chelsea radovala devětkrát, čtyřikrát remizovala.

Z obrany, která mívala pravidelně dny otevřených dveří, udělal neprostupnou zátarasu, jež za dobu jeho působení pustila jen dva góly - z toho jeden si nešťastně proti Sheffieldu dal obránce Antonio Rüdiger.

Jen směrem dopředu to ještě není úplně ono. Dvě branky jsou zatím zápasovým maximem.

„Když se nám nedaří najít řešení v ofenzívě, víme, že se můžeme spolehnout na fyzickou hru. Nebojíme se hrát tvrdě a do těla,“ vysvětloval Tuchel po druhém vítězství nad Atlétikem. „Bitvu jsme si užili. Byli jsme opravdu hladoví po postupu.“

Na úvodní vítězství Chelsea navázala dvěma dotaženými brejky a výhrou 2:0.

„Atlético se snažilo vysoko napadat, takže mělo okénka v záloze, která jsme mohli využít,“ popisoval německý kouč.

Rychlý přechod dopředu vyhovoval zejména jeho krajanovi, útočníkovi Timu Wernerovi, jenž svou rychlostí působil obraně soupeře problémy a asistoval u trefy další letní posily Hakíma Zijacha.

Ačkoliv často kritizovaný, Werner se podílel na 17 brankách (10 gólů, 7 asistencí) Chelsea v sezoně, což je nejvíc z celého týmu.

I Kai Havertz se po prodělání covidu a zranění začíná pod Tuchelem rozehrávat. Při posledním ligovém vítězství (2:0 nad Evertonem) byl zvolen mužem zápasu, byť se do statistik nezapsal ani jako střelec, protože jeho ránu si srazil do sítě Ben Godfrey.



Volba na něj pochopitelně padla, protože do odvety s Atlétikem nemohl zasáhnout vykartovaný Mason Mount, aktuálně nejlepší hráč Chelsea. Fotbalista, jenž pro klub dýchá od malička, na tribuně prázdného stadionu jančil s rovněž distancovaným Jorginhem a zraněným Thiagem Silvou, když přidal druhý gól v nastavení Emerson.

„Prostě skvělý výkon, neuvěřitelné úsilí...“ chválil Tuchel. „I od kluků na tribuně.“

„Takové výsledky vám dodají sebevědomí. Věříte, že můžete dosáhnout něčeho velkého. Jsem si jistý, že s námi ve čtvrtfinále nikdo nebude chtít hrát.“