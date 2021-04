Když hrál Arsenal v Praze: Henryho rekord, Fábregas vs. Řepka i sychravý bod

Odveta čtvrtfinále Evropské ligy se hraje týden po londýnské remíze 1:1. Skvělá výchozí pozice pro slávisty, kterým k postupu stačí i bezgólová plichta.

Slavia - Arsenal Odveta čtvrtfinále Evropské ligy ve čtvrtek od 21 hodin

Proti slavnému soupeři ji uhráli před čtrnácti lety ještě v neoblíbeném azylu na Strahově. Ale to bylo za docela jiných okolností: ve skupině Ligy mistrů, dva týdny po výprasku na Emirates Stadium 0:7. Arsenal tehdy poslal do Prahy béčko a stejně si zajistil postup do osmifinále.

Předtím se v Praze ukázal třikrát, pokaždé na Spartě a pokaždé vítězně. Vybavíte si příběhy jednotlivých zápasů?

2000 Sylvinhovo sólo i mladík Rosický

Tenkrát ještě Arsenal patřil k nejsilnějším klubům na ostrovech. Dva roky předtím i dva roky poté získal anglický double a na Spartě se představil v základní skupině Champions League. Vyhrál 1:0.

Sestavy Sparta: Poštulka - Mynář (86. Flachbart), J. Novotný, Bolf, Grygera - Papoušek (79. Prochászka), Z. Svoboda, P. Novotný, Rosický - Obajdin, Kincl (62. Siegl). Trenér: I. Hašek. Arsenal: Seaman - Dixon, Keown, Lužnyj, Sylvinho - Pirés, Ljungberg (80. Vivas), Grimandi, Vieira - Kanu, Henry (77. Wiltord). Trenér: Wenger. Hráno 12. září 2000 na Letné

Už tehdy vedl tým francouzský manažer Arséne Wenger, nastoupili brankář Seaman, obránci Dixon či Keown nebo francouzští borci Vieira, Henry a Pirés. Jediný gól dal Brazilec Sylvinho.

„No jasně, že si vzpomínám,“ rozzářil se, když coby asistent trenéra brazilské reprezentace přicestoval před dvěma lety do Prahy. „Jak bych mohl zapomenout? Golazo!“ vypálil se širokým úsměvem.

Byl u vytržení, že si na jeho gól v Praze vzpomněli, aby ne! Prokličkoval mezi obránci a dloubl míč přes padajícího brankáře Poštulku.

Mimochodem, Spartu tehdy vedl trenér Ivan Hašek a velkou premiéru si tehdy v týmu odbyl pravý obránce Mynář. Hráli i Bolf, Papoušek nebo devatenáctiletý mladíček Rosický.

2005 nepolapitelný Henry: dva góly a rekord

Sestavy Sparta: Blažek - Pergl (70. Matušovič), Petrouš, Lukáš, Kadlec - Pospěch, Kisel, Petráš, Zelenka, Poláček - Slepička (77. Došek). Trenér: Griga Arsenal: Lehmann - Lauren, Touré, Cygan, Clichy - Fábregas (88. Owusu-Abeyie), Flamini, G. Silva, Pirés - Van Persie (73. Eboué), Reyes (15. Henry). Trenér: Wenger. Hráno 18. října 2005 na Letné

Velká show fenomenálního útočníka Thierryho Henryho.

Do Prahy přijel po zranění, usedl na lavičku, ale když musel ze hry brzy odstoupit španělský útočník Reyes, hostující kapitán bez rozmyslu vletěl na hřiště.

Šest minut mu stačilo, aby dal šajtlí krásný gól. A když si ve druhém poločase zaběhl za sparťanskou obranu a trefil se podruhé, stal se nejlepším střelcem v historii klubu. Překonal Iana Wrighta, populárního útočníka z devadesátých let. Hosté zvítězili 2:0.

Domácí tenkrát poprvé v pohárech vedl Stanislav Griga, jenž nahradil Jaroslava Hřebíka. V bráně byl Blažek, v záloze Zelenka či Kisel.

Tribuny na velký zápas tenkrát plné nebyly, UEFA Spartě uzavřela třetinu hlediště kvůli rasistickým projevům fanoušků v předchozím zápase s Ajaxem.



2007 poprvé vítání Rosického i Rezkova tyč

Poprvé se na Spartě ukázal i Tomáš Rosický jako soupeř. A Letná ho přivítala aplausem. Ve druhém poločase fanoušci roztáhli velký transparent s nápisem „Tomáši, vítej doma“.

Sestavy Sparta: Poštulka - Pospěch, Řepka (37. Brezinský), Kadlec, Kladrubský - Abraham, Hušek, Horváth (86. Limberský) - Rezek (59. Matušovič), Došek, Kulič. Trenér: Bílek Arsenal: Lehmann - Sagna, Touré, Gallas, Clichy - Eboué, Hleb, Flamini, Fábregas, Rosický (80. Song) - Van Persie. Trenér: Wenger Hráno 15. srpna 2007

Za Spartu tenkrát nastoupili Horváth či střídající Limberský. Další z pozdější úspěšné plzeňské éry Rezek dokonce za bezbrankového stavu trefil tyč.

Byl to úvodní duel třetího předkola Champions League, který i kvůli zranění po souboji s Fábregasem, hvězdou soupeře, nedohrál domácí tvrďák Řepka.

Mimochodem, právě Fábregas, i když na něj nazlobené publikum celý zápas pískalo, dal dvacet minut před koncem vedoucí branku hostů. V závěru upravil na 2:0 Hleb a odvetu na vlastním hřišti si favorit bez problémů pohlídal.

„Ale doma jsme Arsenalu byli minimálně vyrovnaným soupeřem,“ těšilo tehdejšího kouč Michala Bílka. V týmu měl třeba i Huška s Abrahamem. V útoku byli Došek s Kuličem.



Za Arsenal chytal podobně jako o dva roky dřív německý reprezentant Lehmann, vzadu hráli Touré či Gallas a v útoku Van Persie. Henry už s londýnským klubem do Prahy nepřiletěl, krátce předtím odešel do Barcelony.



2007 podruhé po debaklu alespoň bod

Sestavy Slavia: Vorel - Dřížďal, Suchý, Brabec, Hubáček - Krajčík, Švec, Tavares, Šmicer (64. Kalivoda), Pudil (90. Jablonský) - Šenkeřík (77. Ivana). Trenér: Jarolím

Arsenal: Almunia - Diarra, Song, Gallas, Clichy - Walcott, Denilson, G. Silva, Diaby - Eduardo (81. Eboué), Bendtner (77. Adebayor). Trenér: Wenger

Hráno 7. listopadu 2007 na Strahově

Stejná sezona, ale jiný soupeř. Arsenal přijel do Prahy na zápas se Slavií dva týdny poté, co ji doma vypráskal 7:0. Prostřídal sestavu a bod mu stačil k jistotě postupu do osmifinále.

Ze strany favorita to byla údržba. Stačilo mu to.

„Kdyby museli zapnout, přejedou nás,“ je přesvědčený brankář Michal Vorel, který v utkání nahradil jedničku Martin Vaniaka.



Co se mu ze životního zápasu po letech ještě vybaví? „Že jsem nepotřeboval ani rukavice, vždyť já ani nespadl na zem. A bylo počasí pod psa. Sychravo, hnusně, celou dobu padal déšť se sněhem.“

Vorel je jediným českým brankářem, který proti Arsenalu vychytal čisté konto. Kdyby nulu udržel ve čtvrtek večer i maskovaný Ondřej Kolář, pro Slavii by to znamenalo velkou slávu a postup do semifinále Evropské ligy.



Může se to stát?