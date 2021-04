Pohled z Anglie: V čem tkví důvěra v Artetu? Zůstal by i po vyřazení od Slavie

Za pár dnů to budou tři roky od momentu, kdy Arséne Wenger, tehdejší manažer Arsenalu, po dvaadvaceti letech oznámil: Končím! „Tenkrát si v klubu mysleli, že jsou na novou éru připravení. Změnili strukturu, přivedli nové lidi, ale byl to hodně nepovedený experiment,“ vysvětluje Amy Lawrencová ze serveru The Athletic, proč slavná značka anglického fotbalu v poslední době bledne.