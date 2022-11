VERNEROVKA: Na pěší fotbal zapomeňte. Kdo se nepřizpůsobí, má velký problém

Prohráli Němci. Prohráli Argentinci. Co dělat měli Belgičané. Uruguay jen bod. Co z toho plyne? Pokud chcete uspět, na pěší fotbal zapomeňte. Snad si všichni kritizovaní po prvním kole vezmou varování k srdci a zlepší se. Pořádající Katar už bohužel ne. Katařani na to neměli. Nečekal jsem žádný zázrak, což se i ve druhém utkání potvrdilo. Svět je jinde.