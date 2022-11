Revoluce očima talentu: zažil Ronalda v kabině i francouzskou rozhodčí na hřišti

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Zápasy z mistrovství světa si pouští jako kulisu. Jako studijní materiál. I jako vlastní motivaci. Roman Macek má co říct, ač v posledních letech spíš marodil. Jeho jméno fotbaloví fanoušci lehce vypustili, on se však pořád nevzdává toho, že jednou se mezi nejlepší vrátí. Kdysi měl našlápnuto, jako dorostenec šel ze Zlína rovnou do Juventusu Turín.