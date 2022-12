Jak brazilský kouč slavil gól holubím tancem. Neuctivé k soupeři, tvrdí kritici

Brazilci se v osmifinále mistrovství světa v Kataru fotbalem náramně bavili.

Nebohým Korejcům dali čtyři góly do poločasu a mezi nejlepších osm týmů turnaje se protancovali (4:1). Tancem oslavují každou z branek.

„Je to čirá radost z gólů,“ říká kouč Tite.

„Nemůžu uvěřit tomu, co vidím. Je to čtyři nula a oni to dělají po každé brance. Nevadí mi to u prvního gólu, ale aby se to dělo pořád? Je to jako sledovat Stardance. Nelíbí se mi to,“ kritizoval bývalý irský záložník Roy Keane, který pracuje jako expert v britské televizi.

„Prý je to jejich kultura, ale já si myslím, že to postrádá respekt k soupeři. A dokonce se do toho zapojí i jejich trenér,“ kroutil hlavou Keane.

„Chceme jen ukázat naši radost z gólů. Rozhodně to neděláme proto, abychom se pokusili někoho urazit, neděláme to ani před našimi soupeři. Chceme jen společně oslavit gól. A pokud se to někomu nelíbí? Nevím, co víc k tomu říct,“ reagoval brazilský záložník Lucas Paquetá, autor čtvrté branky.

Nejvíc v pondělním duelu proti Koreji zaujala „choreografie“ po třetí trefě, kterou dal Richarlison. Když dotancoval se spoluhráči na hřišti, běžel k lavičce, aby svou třetí trefu na turnaji oslavil s náhradníky a trenérem Titem.

Richarlisonova oslava je unikátní, říká se tomu „Holubí tanec“.

Proslavil ho v době, kdy hrával ještě v Brazílii. Při oslavě napodoboval kreace jedné tamní popové skupiny, kterou tím zpopularizoval.

„Povídám mu: Když mě to naučíš, tak si s tebou zatancuju. Ale musím si dát pozor, někoho tím můžeme naštvat. Spousta lidí řekne, že je to neuctivé,“ tušil Tite.

„Miluji to, jako bychom byli na brazilské párty,“ pronesla bývalá anglická reprezentantka Eniola Aluková, která ve studiu ITV seděla společně s Keanem.

Brazilský oslavný tanec v osmifinále mistrovství světa

„Komu se to nelíbí, je to jeho problém. My budeme tancovat dál. Vyjadřujeme tím naši radost z gólu. Neděláme to proto, abychom soupeře zesměšňovali,“ ujistil křídelník Raphinha.