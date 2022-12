Fotbal made in Brazil. Neymar se vrátil. I pro nemocného mistra Pelého

Platí to od chvíle, kdy jim na konci 19. století angličtí námořníci poprvé hodili kožený míč.

Od té doby Brazilci vládnou.

Tančí svou fotbalovou sambu.

Mistrovství světa už pětkrát vyhráli a teď v Kataru jsou připraveni vyhrát pošesté. Tím by svůj absolutní rekord posunuli. Zároveň by tím by utnuli dvacetileté čekání na titul. A hlavně by tím potvrdili historickou pravdu, že Brazílie rovná se fotbal.

„Víme, co je náš cíl. Nemusíme o tom vůbec mluvit. Důležité jsou činy,“ vyjádřil se před turnajem hvězdný Neymar, nejdražší fotbalista všech dob. Svým přístupem i zaujetím zatím strhává ostatní, kteří mu touží pomáhat. Daří se to bezvadně. V aktuálně fazoně budou Brazilci těžko k zastavení.

Stačí údaj z pondělního osmifinále? Brazílie – Jižní Korea 4:1.

Hned po třetím gólu si hráči zatančili oslavné kolečko před střídačkou i s trenérem Titem, který v tom žlutozeleném mumraji vypadal v šedivém obleku a se šedivými vlasy docela nepatřičně. Ale copak mohl odolat? Naopak!

Brazílie se proměnila ve válec, který soupeře demoluje. Bezradní Korejci schytali čtyři góly za poločas, což byl ještě milosrdný výsledek s ohledem na to, co se dělo na hřišti. Byla to jedna velká show, které na čestné tribuně tleskaly brazilské celebrity Kaká, Cafú, Ronaldo nebo Roberto Carlos. Ti už mistři světa jsou, Neymarovi a spol. zatím nejslavnější trofej chybí.

Z Kataru si ji chce Neymar odvézt, i když hrál zatím jen podruhé. Při premiéře proti Srbsku mu poranili kotník, zápas končil vystřídaný a v slzách. Další dvě kola vynechal a dnes hrál s pevnou ortézou na kotníku. V prvním souboji ucuknul, když se korejský soupeř přihnal za balonem. Pak už to šlo snadno:

7. minuta: Raphinha vykouzlil zázračný průnik po pravé straně, nabídl centr a Vinícius si skotačivý míč z prvního doteku zkrotil tak, že mohl pět korejských strážců chytře prostřelit. Made in Brazil.

13. minuta: penalta, protože faulovali na blond obarveného Richarlisona. Střelec Neymar před kopem zpomalil, byla to od něj geniální hra těla. Korejský brankář ji neustál. Jen se mu málem vykloubila kolena, když pochopil, že nemá šanci. Made in Brazil.

29. minuta: úžasný ťukes, na který by nestačil ani tým robotů, ukončil Richarlison. Mimochodem, sám si všechno rozjel třemi hlavičkami za sebou. Made in Brazil.

36. minuta: mazaný oblouček z levého křídla trefuje z voleje Paquetá. Made in Brazil.

Řekněme si upřímně, že korejský plán se rychle zhroutil a Brazílie mohla excelovat. Nepřekvapilo by, kdyby o poločase vedla o sedm gólů. Po přestávce zvolnila, protože věděla, že už se chystá na čtvrtfinále proti Chorvatsku.

Jen taková vsuvka, pokud dovolíte. Brazílie úvodní dva zápasy na šampionátu vyhrála, aniž by musel brankář Alisson chytit jedinou střelu. Nejprve 2:0 Srbsko, pak 1:0 Švýcarsko. Do závěrečného utkání ve skupině trenér Tite rozboural celý tým, protože mohl. Postup měl jasný. A protože i v osmifinále se brzy rozhodlo, pustil v závěru do hry třetího gólmana Wevertona, což byla nevídaná věc. Svědčí to jen o tom, jak mentálně silná je Brazílie. Už teď použila na hřišti všech 26 nominovaných hráčů.

A ještě v noci vzkázala slovutnému Pelému, aby porazil rakovinu.