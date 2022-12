Neymarův šťastný návrat. Zranění jsem nesl špatně, celou noc jsem brečel

Měl být tím, kdo potáhne fotbalisty Brazílie za vysněným titulem. Jenže hned v prvním utkání přišla rána, zranění kotníku, které Neymara vyřadilo minimálně do konce základních skupin. „Probrečel jsem celou noc, bylo to opravdu těžké,“ svěřil se. Jako zázrakem se zvládl dát dohromady už do osmifinále proti Jižní Koreji (4:1), za které si vysloužil ocenění pro hráče zápasu.