Když hvězdy netančí. Bez Neymara to není ono, Brazílie přesto postupuje

Jak by také mohli, když jsou hlavní favorité mistrovství světa po dvou výhrách bez inkasovaného gólu v osmifinále.

„První cíl splněn. Postupujeme. Teď se uvidí,“ spokojeně pravil Casemiro. Jenže sám musel cítit, jak moc to bez Neymara drhlo. Ale k tomu se ještě vrátíme.

Brazílie porazila snaživé Švýcarsko 1:0 a ve VIP křesílku na tribuně tomu tleskal i fenomenální útočník Ronaldo. Spolu s ním také Roberto Carlos, Cafú nebo Kaká. Mistři světa, legenda vedle legendy.

Jim se chce současný tým vyrovnat. Po dvaceti letech vyhrát titul. Pošesté v historii pro Brazílii. Jenže půjde to bez Neymara?

Brazilci tentokrát na trávníku netančili tak ladně, jak se od nich očekává. Čas ubíhal a pořád nic. Deset minut. Dvacet. Pětadvacet. Jen na obyčejnou střelu diváci čekali skoro půl hodiny. Pár slibných momentů, narážeček, otoček, patiček, kliček. Efekt? Nula.

Vynahradil jim to až na konci třicátník Casemiro, jenž mívá obyčejně spíš defenzivní úkoly. Šajtlí pohladil balon a ze třinácti metrů jej s přispěním teče švýcarského obránce Akanjiho poslal do sítě.

Ze sedmadvaceti týmů, na které kanárkově zbarvení Brazilci narazili v dějinách mistrovství světa alespoň dvakrát, byli Švýcaři společně s Maďarskem a Portugalskem jedním ze tří, které na vrcholném turnaji neporazili.

Už to neplatí.

„Respektujeme, že vyhrál lepší,“ konstatoval švýcarský kouč Murat Yakin.

Na zvláštním stadionu s názvem 974, jejž Katařané postavili z lodních kontejnerů a po šampionátu ho rozeberou, se nakonec favorit do pevné defenzivy soupeře vlomil. Přestože dlouho mrhal šancemi. Přestože mu chyběla obvyklá lehkost. Přestože se zdálo, že příliš spoléhá na úvodní vítězství a nedává do druhého utkání absolutní zanícení. Přestože na hřišti nebyl Neymar.

Z úvodního utkání proti Srbsku brazilská desítka odkulhala s oteklým kotníkem a zprávy o jejím zdravotním stavu jsou v Brazílii v posledních dnech zdaleka nejžádanějším zbožím.

Platí, že největší hvězda stále odpočívá. I včera sledoval Neymar své spoluhráče pouze z hotelového lůžka s dlahou na noze. Trénovat nemůže. Čeká. Ani v pátek proti Kamerunu hrát nebude. Vyhlíží chvíli, kdy ho pochroumané vazy v kotníku pustí na hřiště.

Nejdřív v osmifinále, které už mají Brazilci jisté.

Místo Neymara sklidil při ohlašování sestav největší aplaus Richarlison, autor dvou gólů z prvního zápasu. Nic moc ovšem nepředvedl.

Zpočátku jako by trenér Tite zapomněl povolit ruční brzdu, ale i tohle je současná Brazílie. Loni na jihoamerickém mistrovství, kde prohrála až ve finále, ve vyřazovací fázi taky vyhrávala nejtěsnějším rozdílem 1:0.

I v pondělí se rozhodla pro úspornou fotbalovou verzi. Poprvé slavila po více než hodině trápení, ale gól rychlíka Viníciuse, hrdiny posledního finále Ligy mistrů, kvůli ofsajdu neplatil. Rozhodl až Casemiro v 83. minutě. Zápas potvrdil, co Brazilci nutně potřebují: aby se jim co nejdřív uzdravil Neymar. Bez něj to prostě není ono.