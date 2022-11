Kdo, kdy a jak. Co k postupu potřebují Argentinci, Němci, Saúdové či Australané

Do play off už nemohou postoupit Katar a Kanada.

Mužstvo pořadatelské země a zástupce Střední a Severní Ameriky prohráli obě dosavadní utkání na turnaji. Ve svém posledním vystoupení už o osmifinále bojovat nebudou.

Naopak mezi nejlepší šestnáctkou jsou po dvou duelech obhájci titulu z Francie, ke kterým v pondělí přibyli Brazilci a Portugalci.

Jaké jsou vyhlídky před zápasy třetího hracího kola?

Utkání v rámci jedné skupiny mají kvůli regulérnosti shodný výkop, hraje se v časech od 16.00 a od 20.00.

Pokud budou mít dva a více týmů v tabulce stejně bodů, rozhoduje celkový rozdíl skóre, pak vyšší počet vstřelených branek, vzájemný zápas, kritérium fair play, případně los.

Skupina A Zbývá odehrát: Nizozemsko - Katar a Ekvádor - Senegal

1. Nizozemsko 2 1 1 0 3:1 4 2. Ekvádor 2 1 1 0 3:1 4 3. Senegal 2 1 0 1 3:3 3 4. Katar 2 0 0 2 1:5 0

Nizozemcům a Ekvádorcům stačí bod a postupují. Pokud Ekvádor vyhraje, může si Nizozemsko dovolit i porážku.

Senegal k postupu do osmifinále potřebuje vítězství. Teoreticky ho dál posune i remíza, ale to v případě, že Nizozemci prohrají s Katarem o tři góly.

Pokud oba zápasy skončí stejnou remízou, například 0:0, o vítězi skupiny mezi Ekvádorem a Nizozemskem bude muset rozhodnout až předposlední kritérium - čili počet žlutých a červených karet.

Skupina B Zbývá odehrát: Wales - Anglie, Írán - USA

1. Anglie 2 1 1 0 6:2 4 2. Írán 2 1 0 1 4:6 3 3. USA 2 0 2 0 1:1 2 4. Wales 2 0 1 1 1:3 1

Anglii stačí remíza bez ohledu na výsledek druhého utkání.

Do osmifinále postoupí i vítěz souboje Írán - USA.

Dál se nabízí mnoho scénářů. Spojené státy půjdou dál jen v případě výhry.

Walesu ani tři body nemusí stačit. Pokud porazí Anglii, bodově se na ni dotáhne. Ale aby ji přeskočil, potřebuje vítězství o čtyři branky. Pokud by vyhrál o tři a méně, potřebuje k tomu remízu druhého utkání.

Pokud Wales zvítězí a druhý duel skončí remízou, Anglie, Írán i Wales budou mít čtyři body. Rozsekne to celkové skóre, které by domů poslalo Írán.

Skupina C Zbývá odehrát: Polsko - Argentina, Saúdská Arábie - Mexiko

1. Polsko 2 1 1 0 2:0 4 2. Argentina 2 1 0 1 3:2 3 3. Saúdská Arábie 2 1 0 1 2:3 3 4. Mexiko 2 0 1 1 0:2 1

I remíza pošle Polsko do osmifinále. V případě porážky je jeho další účast na šampionátu závislá na výsledku druhého duelu skupiny C. Polákům by se hodila remíza, nesměli by však podlehnout o víc než dvě branky.

Argentina bez ohledu na výsledek druhého utkání potřebuje výhru. Pokud uhraje jen bod, potřebuje, aby i druhé utkání skončilo remízou. V případě porážky na turnaji končí.

Saúdská Arábie postoupí v případě výhry. Remíza ji dává naději, pokud duel Argentiny s Polskem bude mít vítěze.

Mexiko musí vyhrát, to je základ. A nejlíp o tři branky. Dál ho pak pošle porážka Argentiny či Polska.

Skupina D Zbývá odehrát: Francie - Tunisko, Austrálie - Dánsko

1. Francie 2 2 0 0 6:2 6 2. Austrálie 2 1 0 1 2:4 3 3. Dánsko 2 0 1 1 1:2 1 4. Tunisko 2 0 1 1 0:1 1

Francie má splněno a takřka jistě vyhraje skupinu. K prvnímu místu ji stačí bod. V případě porážky o gól by ji o prvenství připravilo vítězství Austrálie o šest branek.

Austrálie postoupí v případě výhry. I remíza ji dává velké šance. Ohrozilo by ji jen vítězství Tuniska nad Francií.

Dánsko musí vyhrát.

I Tunisko musí získat tři body, aby mohlo o osmifinále vůbec uvažovat. Zároveň potřebuje remízu v druhém duelu. Pokud vyhraje i Dánsko, tuniské vítězství musí být vyšší než to dánské nad Austrálií.

Skupina E Zbývá odehrát: Španělsko - Japonsko, Německo - Kostarika

1. Španělsko 2 1 1 0 8:1 4 2. Japonsko 2 1 0 1 2:2 3 3. Kostarika 2 1 0 1 1:7 3 4. Německo 2 0 1 1 2:3 1

Španělsku k jistotě stačí bod. Postoupí i po porážce a to v případě, že Kostarika neporazí Němce.

Japonsko postoupí, když vyhraje. Pokud uhraje bod, pomůže mu remíza z druhého utkání.

Kostariku pošle do osmifinále buď vítězství nad Německem, nebo remíza a k tomu prohra Japonska.

Německo musí vyhrát, to je jeho jediná šance. Pak potřebuje pomoc Španělska, které nesmí podlehnout Japoncům.

Když Němci vyhrají 1:0 a Japonci uhrají remízu 1:1, budou mít oba týmy stejně bodů i shodné skóre 3:3. Pak postoupí Japonsko díky lepšímu vzájemnému utkání.

Skupina F Zbývá odehrát: Chorvatsko - Belgie, Kanada - Maroko

1. Chorvatsko 2 1 1 0 4:1 4 2. Maroko 2 1 1 0 2:0 4 3. Belgie 2 1 0 1 1:2 3 4. Kanada 2 0 0 2 1:5 0

Kanada to má spočítané, po utkání s Marokem šampionát opustí.

Chorvatsku, což je finalista z minulého mistrovství světa, i Maroku stačí remíza.

Pokud Chorvatsko prohraje, tak k postupu potřebuje prohru Maroka.

Maroko nepostoupí jen v případě porážky a belgického vítězství. Kdy Belgie uhraje jen bod, Maroko nesmí prohrát o čtyři a víc branek.

Belgie vyhraje a postupuje. Remíza ji dává naději v případě výrazné porážky Maroka.

Skupina G Zbývá odehrát: Brazílie - Kamerun, Švýcarsko - Srbsko

1. Brazílie 2 2 0 0 3:0 6 2. Švýcarsko 2 1 0 1 1:1 3 3. Kamerun 2 0 1 1 3:4 1 4. Srbsko 2 0 1 1 3:5 1

Brazílie je v osmifinále. O postup z první příčky ji připraví jen porážka a vítězství Švýcarů nad Srby. Když Brazilci prohrají o gól, potřebují Švýcaři k prvnímu místu výhru o tři branky atd.

Švýcarsku k postupu může stačit i remíza, pokud nerozhodně skončí i druhý duel skupiny G. Pokud by Kamerun vyhrál o dvě a více branek, musí vyhrát i Švýcarsko.

Kamerun postoupí jen v případě vítězství. Zároveň potřebuje, aby Švýcarsko neporazilo Srby.

Srbsko musí vyhrát a doufat, že Kamerun neporazí Brazílii.

Pokud vyhraje Srbsko a Kamerun, tak oba týmy rozsoudí skóre. Africký tým ho má před závěrečnými duely o gól lepší.

Skupina H Zbývá odehrát: Portugalsko - Jižní Korea, Ghana - Uruguay

1. Portugalsko 2 2 0 0 5:2 6 2. Ghana 2 1 0 1 5:5 3 3. Jižní Korea 2 0 1 1 2:3 1 4. Uruguay 2 0 1 1 0:2 1

Portugalsko je v play off. Aby šlo dál z prvního místa, potřebuje bod.

Ghaně stačí remíza, pokud Korea neporazí Portugalce o víc než jeden gól.

Jižní Korea musí vyhrát, nejlíp aspoň o dvě branky, a zároveň doufat, že Ghana neporazí Uruguay.

Uruguay musí vyhrát a spoléhat na pomoc Portugalska. Pokud by už jistého postupujícího Korea zdolala o gól, potřebuje Uruguay výhru nejméně o tři branky. Pokud by Korea vyhrála o dvě branky, musí Uruguay vyhrát o čtyři atd.