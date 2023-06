Das ist eckelhaft! Mladí Němci čelí rasismu: Bolí to. Po prohře jsme opice?

Osmnáctiletý Moukoko z Borussie Dortmund zahodil penaltu ve třetí minutě, o čtyři roky starší útočník Ngankam, hrající za druholigový Fürth, mohl skórovat v 80. minutě. Po zápase se na ně snesly rasistické urážky, nadávky a emotikony opic.

„Das ist eckelhaft!“ píše uznávaný fotbalový server Kicker a není s podobnou reakcí zdaleka sám.

„Když vyhrajeme, jsme všichni Němci,“ přemítal Moukoko. „Ale když prohrajeme, jsme černí a pak přijdou opičí komentáře,“ mrzelo ho.

Moukoko, zázračný mladík, který už od šestnácti hraje bundesligu za Dortmund a dříve střílel mraky gólů, ačkoli o několik let přeskakoval kategorie, nečelí odporným urážkám poprvé.

„Tentokrát to ale fakt bolí. Vždyť se snažíme kopnout penaltu nejlépe, jak umíme. Nevyšlo to, musíme to přijmout,“ líčil médiím. „Ty komentáře jsou nechutné a do fotbalu nepatří.“

Youssoufa Moukoko na tiskovce německé reprezentace a v dresu Dortmundu.

Osmnáctiletý talent nicméně odmítl, že by se snad před urážkami ochránil odchodem ze sociálních sítích. „Ti lidé, co nám nadávají, nemají co jiného na práci. Přitom jsme všichni stejní, v žilách nám koluje táž krev. Odcházet z instagramu nebo vypínat komentáře mi nedává smysl, byl by to krok špatným směrem. S těmihle idioty musíte bojovat,“ pravil.

Pohoršeni byli i další členové reprezentace, která obhajuje na Euru titul.

„Je absurdní, když se lidé anonymně vyjadřují na internetu a kluky rasisticky urážejí. Jsem šokovaný a velmi zklamaný,“ řekl kouč Antonio Di Salvo. S jeho svěřenci se čeští fotbalisté, kteří turnaj ve čtvrtek zahájili porážkou 0:2 s Anglií, utkají v neděli.