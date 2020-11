Čas pro zázračné dítě. Kanonýr, co sestřelil Slavii, už smí hrát za Dortmund

Řekli o Moukokovi „Tak dobrého hráče v jeho věku jsem ještě neviděl. Je mnohem lepší než já, když mi bylo 15. On trénuje s áčkem Dortmundu, já kopal doma v Bryne.“ - Erling Haaland

„Má obří talent, bez pochyby. Ale navíc je ještě ohromně pracovitý. Dře, je ambiciózní, chce vyhrávat a střílet góly. Zároveň však neztrácí radost ze hry.“ - Lars Ricken

„Je to skvělý kluk a má na svůj věk úchvatné schopnosti. Ale myslím, že by mu jen pomohlo, kdybychom o něm tak často nemluvili. Snad se bude moci rozvíjet v co největším klidu.“ - Marco Reus