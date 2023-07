Fotbalisté Anglie porazili Portugalce a jsou v semifinále ME do 21 let

Fotbalisté Anglie postoupili poprvé po šesti letech do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Ve čtvrtfinále v gruzínském Kutaisi porazili Portugalsko 1:0. O výhře anglického výběru rozhodl gól Anthonyho Gordona z 34. minuty.