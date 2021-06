Portugalští fotbalisté vyřadili v semifinále Eura do 21 let obhájce Španěly

Portugalci si zahrají finále ME do 21 let potřetí v historii a poprvé od roku 2015, kdy v Praze podlehli po penaltovém rozstřelu Švédsku. Španělé marně usilovali o třetí finále za sebou.

Šampionát jedenadvacítek byl původně na programu od 9. do 26. června, ale vzhledem k hrozící termínové kolizi s přeloženým „dospělým“ Eurem ho organizátoři netradičně rozdělili na dvě části.

Od 24. do 31. března se 16 účastníků představilo ve čtyřech základních skupinách, z nichž dva nejlepší celky prošly do osmičlenného play off. Češi skončili ve skupině mimo jiné za Španělskem a nepostoupili. Finále se odehraje v neděli v Lublani.