Nizozemci si na ME do 21 let zahrají semifinále, Francie končí

Další semifinalisté vzejdou z večerních zápasů Dánsko - Německo a Portugalsko - Itálie.

Francie vedla od 23. minuty zásluhou Upamecana, krátce po přestávce však srovnal Boadu. Utkání pomalu směřovalo do prodloužení, ale útočník Alkmaaru v nastavení stál na konci rychlého brejku a poslal Nizozemce do semifinále.

Šampionát jednadvacítek byl původně na programu od 9. do 26. června, ale vzhledem k hrozící termínové kolizi s přeloženým „dospělým“ Eurem ho organizátoři netradičně rozdělili na dvě části.

Od 24. do 31. března se 16 účastníků představilo ve čtyřech základních skupinách, z nichž dva nejlepší celky prošly do osmičlenného play off. Češi skončili ve skupině.