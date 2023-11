Jak se mění Lewandowski. Poláci začali pochybovat: Je pořád správným lídrem?

Není to jednoduchá či snad komfortní pozice, protože ani s případným pátečním vítězstvím nad Českem si Poláci nevystačí; aby na šampionát proklouzli, potřebují souhru dalších výsledků (nevýhru Moldavska nad Albánií a remízu Moldavska s Českem).

Polsko - Česko v pátek od 20:45 ONLINE

Situaci nemají ve vlastních rukách.

„Z mého pohledu jde spíš o čekání na zázrak,“ tvrdí insider Tomasz Brožek z webu Sport Interia. „Teď už se spoléháme spíš na postup z březnové baráže,“ pokračuje.

Dost bylo napsáno o tom, jak se vlastně Poláci do nevídané šlamastyky dostali. Sázka na portugalského experta Fernanda Santose se hrubě nepovedla, tým se ztratil v husté mlze, kterou nyní zkouší prosvítit nový kouč Michal Probierz.

A Lewandowského k tomu potřebuje coby klíčovou postavu.

Polský trenér Michal Probierz s kapitánem Robertem Lewandowským.

Říjnový sraz polský bomber kvůli zdravotním potížím vynechal, tentokrát už v nominaci nechybí, i když z prosluněné Barcelony do mrazivé Varšavy rozhodně nedorazil v ideálním rozpoložení.

Jak můžou Češi postoupit 1. Bez ohledu na výsledky zbývajících zápasů stačí Čechům v pondělí v Olomouci porazit Moldavsko a obsadí nejhůř druhé místo ve skupině, což stačí na přímý postup. 2. Remíza v pátečním duelu v Polsku by z pohledu Čechů byla velmi užitečná: v posledním duelu proti Moldavsku by jim tak stačila remíza za předpokladu, že Moldavsko v pátek doma neporazí dosud první Albánii o čtyři a více branek. 3. K prvnímu místu ve skupině, které je výhodnější z pohledu losu mistrovství Evropy, Češi budou potřebovat nejspíš dvě výhry, ani to však nemusí stačit. Vedoucí Albánie má o dva body víc, hraje v Moldavsku a doma s Faerskými ostrovy. 4. Když Češi z obou zápasů získají jen bod, z kvalifikační skupiny na Euro přímo nepostoupí a v březnu budou muset absolvovat dodatečnou baráž.

O víkendu sice po šestizápasovém půstu v La Lize dvěma góly rozhodl o těsném vítězství 2:1 nad Alavésem, jenže v médiích se víc řešilo to, jak nevybíravě přímo na hřišti seřval šestnáctiletého spoluhráče Lamina Yamala...

„Od mistrovství světa v Kataru mají Lewandowského výkony neustále sestupnou tendenci. Trpí zraněními a přiznal, že nějaký čas hrál s bolestmi. Spíš mě ale překvapuje, že v poslední době v Barceloně mívá problémy i s nejzákladnějšími věcmi, jako je třeba první dotek,“ říká novinář Tomasz Brožek, který zápasy polského kapitána sleduje pravidelně.

„Zaslouží obdiv, že i v pětatřiceti letech zůstává na vrcholu, to není v dnešním fotbale samozřejmost,“ podotýká. „Ale všichni tušíme, že jeho nejlepší roky jsou minulostí. Přesto má ale i národnímu týmu podle mě co nabídnout, a tak mi přišlo nemístné, když se letos opakovaně řešilo, jestli by měl v reprezentaci vůbec pokračovat.“

Poprvé to bylo na prahu nové éry, která pro Poláky začala březnovým fiaskem v Edenu: během tří minut dostali dva góly, nakonec odjeli s porážkou 1:3 a z tvrdého direktu jako by se nevzpamatovali dosud.

„Nejvíc vášní ale rozpoutal rozhovor, který Lewandowski poskytl během zářijového reprezentačního srazu. Prohlásil, že základní problém národního týmu není v tom, že by mu snad chyběli dobří fotbalisté, ale v tom, že nemá dostatek osobností. Dodal, že není možné, aby se ostatní pořád schovávali za něj a doufali, že Lewandowski něco vymyslí. Vyzýval spoluhráče, aby i oni převzali určitou míru odpovědnosti. A pak všechno vysvětloval tím, že chtěl mužstvem svými vyjádřeními trochu zatřást,“ popisuje Brožek.

Vzniklo však jen další napětí.

Lewandowského oponenti namítají, že se v pětatřiceti letech zpronevěřil vůdcovské roli, díky které si Poláky v minulosti získal. Objevují se dokonce názory, že by už v národním dresu neměl nosit kapitánskou pásku.

„Neznám ho sice osobně, ale vždycky na mě působil velmi pozitivně, vzorově. Teď vnímám – třeba podle řeči jeho těla, že má výkyvy,“ všímá si také český trenér Verner Lička, který má polský fotbal v malíku.

Přitom ještě v březnu – právě před startem kvalifikace v Praze – si Lewandowski jako velký šéf na tiskovce vzal slovo, aby se za celý tým fanouškům omluvil za dusno, které způsobily dohady ohledně finanční odměny za mistrovství světa v Kataru.

„Jako kapitán jsem nezabránil rozpuku zbytečné kauzy, mrzí mě to,“ kál se.

Doslova v přímém přenosu jde o pozoruhodnou proměnu Lewandowského veřejného obrazu.

Vždyť ani z Bayernu Mnichov, odkud odešel před rokem a půl do Barcelony, na něj úplně pozitivní reference nejdou. Že prý mu šlo vždycky hlavně o sebe a nikoli o tým.

„Harry Kane je pro Bayern mnohem platnější než byl Lewandowski. Navíc je pro ostatní hráče vzor a jasný lídr,“ prohlásil například Lothar Matthäus, klubová legenda.

Možná i vás napadlo, jestli tohle všechno není vůči Lewandowskému až kruté.

„Já ho pořád vnímám jako jednoho z nejlepších útočníků na světě,“ říká Adam Hložek. „Potvrzuje to každým rokem, kdy střílí dvacet a více gólů, takže pro nás bude nesmírně důležité se na něj připravit.“

V reprezentaci má odkopáno 144 zápasů a v nich 81 gólů, byť proti Česku se v pěti zápasech zatím netrefil ani jednou. Horší bilanci má jen proti Itálii.

Změní se to v pátek večer?

I kritičtí Poláci by to zajisté uvítali. A samotný Lewandowski? Ten dobrý zápas doma ve Varšavě vyloženě potřebuje.