Čeští fotbalisté slaví vítězství nad Nizozemskem v osmifinále ME. | foto: AP

Smekám, pánové! Bez přehánění můžu říct, že jste získali glejt na úspěch. Bez ohledu na to, jestli se povede nebo nepovede další krok. V osmifinále jste dostali do kolen soupeře, který by měl být kvalitou o úroveň, vzkazuje ve svém pravidelném sloupku trenér Verner Lička české fotbalové reprezentaci.