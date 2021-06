Jízda fotbalistů přináší velké peníze, asociaci vydělali téměř 400 milionů

„Je to obrovský úspěch. Těší mě to i ze dvou dalších důvodů. Že u toho mohlo být sedm tisíc našich fanoušků a že jsme se mohli vzít i partnery asociace,“ řekl šéf českého fotbalu Petr Fousek v neděli po utkání v Budapešti v rozhovoru pro Českou televizi.

„A sportovní úspěch přináší i další sekundární věci. Jde o tržní cenu hráčů, zvýšenou prestiž celého českého fotbalu, reputaci. Byl tady předseda UEFA Čeferin s delegací,“ poznamenal Fousek.

„Tohle jsme potřebovali, českému fotbalu to ohromně pomohlo. A samozřejmě to znamená i finanční obnos.“

Je to jako v evropských pohárech, účastníci Eura 2021 dostávají od Evropské fotbalové unie (UEFA) bonusy, prémie, odměny za účast i dosažené výsledky.

Největší podíl dosud vydělaných peněz tvoří částka za účast. Jen postup na mistrovství Evropy jeho pořadatel ohodnotil 9,25 miliony eur, což je při současném kurzu přibližně 236 milionů korun.

Další finanční prostředky si národní mužstvo vybojovalo na samotném turnaji.

Vítězství v prvním duelu nad Skotskem (2:0) = 1 milion eur (25,6 milionů korun).

Remíza s Chorvatskem (1:1) = 500 tisíc eur (12,8 milionů korun).

Postup do osmifinále = 1,5 milionu eur (38,4 milionů korun).

Postup do čtvrtfinále = 2,5 milionu eur (64 milionů korun).

Celkem = 376 milionů korun.

Zatím.

Češi v neděli v osmifinále v Budapešti porazili Nizozemce 2:0 a ve čtvrtfinále narazí na Dánsko. Šance jsou vyrovnané, nelze tvrdit, že jeden ze soupeřů je favoritem.

Odměny na mistrovství Evropy 2021 Kolik Češi vydělali účast: 236 milionů korun

výhra ve skupině: 25,6 milionů korun

remíza ve skupině: 12,8 milionů korun

postup do osmifinále: 38,4 milionů korun

postup do čtvrtfinále: 64 milionů korun celkem: 376,8 milionů korun

Kolik ještě mohou vydělat postup do semifinále: 102,4 milionů korun

poražený finalista: 128 milionů korun

vítěz: 204,8

„Před zápasem s Nizozemskem jsme s předsedou holandského svazu žertovali, že máme dlouhou historii vyhrocených zápasů a výsledků, většinou s naším vítězstvím. Oni si na nás hodně věřili, byli až přehnaně sebevědomí. My jsme je zaskočili výkonem, pracovitostí. Moc mě mrzí, že nemůžu za mužstvem do kabiny pogratulovat, jak se do dělá a jak se to dělat má, abych nenarušil tu jejich bublinu,“ poznamenal Fousek.

Případným postupem do semifinále by asociace získala další 4 miliony eur, což je asi 102,4 milionů korun.

Poražený finalista získá 5 milionů eur (128 milionů korun), vítěz mistrovství Evropy si přijde na 8 milionů eur (204,8 milionů korun).

Finanční prostředky poputují na účet FAČR. A ta pak část zisku rozdělí mezi reprezentanty a realizační tým.

V minulých letech se vydělané peníze dělily tak, že z příjmů se odečetly náklady na účast reprezentace a z čistého zisku šla hráčům polovina.

Tak to bylo také prezentováno i bývalým předsedou Martinem Malíkem ještě v době, než bylo Euro odloženo o rok z června 2020.

Náklady letos nemusí být vysoké. Národní mužstvo bydlí v Praze a na cesty k zápasům UEFA přispívá. Odpadly i velkolepé akce jako například Český dům ve Vratislavi v roce 2012.

Při posledním šampionátu v roce 2016 reprezentanti vydělali asociaci jen 233 milionů korun, z toho bylo 220 milionů za postup z kvalifikace a zbytek za remízu ve skupině proti Chorvatsku.

Z českých klubů v soutěžích UEFA nejvíc za poslední sezonu vydělala Slavia, za účast v play off Ligy mistrů, následně v Evropské lize a postupem do čtvrtfinále si přišla na 396 milionů korun. Na podobných penězích je teď i národní mužstvo.