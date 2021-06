Vstřebat, oslavit, užít si postup. Síla je v soudržnosti, říká hrdina Vaclík

Nizozemsko takový zápas nezažilo.

Stalo se mu poprvé, že v zápasech evropských šampionátů od roku 1980 a v duelech mistrovství světa od roku 1966 ani jednou v utkání nevyslalo přímou střelu na bránu.

Přesto soupeřův trenér Jaroslav Šilhavý prohlásil: „Jak jsem říkal před zápasem, abychom uspěli, musí tam být vedle týmového výkonu i mimořádný. Tomáš Vaclík, to byl zlom.“

Zásadní moment nastal v 51. minutě. Za stavu 0:0 se nizozemský útočník Donyell Malen sám řítil na Vaclíka, který mu sólo zlikvidoval.

Jít Češi do stavu 0:1...

ZNÁMKOVÁNÍ ohodnoťte české fotbalisty za výkon proti Nizozemsku

„Jsem rád, že to neskončilo gólem,“ oddechl si dvaatřicetiletý gólman, toho času bez angažmá.

Co vám běželo hlavou, když se před vámi objevil?

Byl hodně rozběhlý, tak jsem se ho snažil vystát. Všiml jsem si, že je pravák, tak mi blesklo hlavou, že bude zakončovat pravou.

Nevystřelil, ale dělal kličku. Překvapil vás?

A dal si to kratší, kousek od nohy a já mu tam stihl dát ruce. Pak jsem míč ještě dokázal schovat před dobíhajícím Depayem.

Rozhodující zákrok zápasu, protože z protiakce udělal De Ligt faul na červenou kartu a vy jste hráli v přesile. Souhlas?

Jsem rád, že jsem to vyřešil. Pak hned červená. Tím se zápas otočil na naši stranu.

Nizozemci byli lepší, víc nebezpeční především v úvodu. Cítil jste to tak?

Přišlo mi, že prvních pět minut jsme měli víc míč my. Pak oni začali kombinovat, šlo jim to, v tom jsou velmi silní. Přežili jsme standardku, brejk, to mě zachránil Tomáš Kalas. Hlavní bylo, že jsme během první půle neinkasovali, že jsme to přestáli.

A krátce po půli přišel váš zákrok.

Už v první půli jsme hráli dobře, nátlakově, to jim nevonělo. Nemohli se dostat ke své hře na Depaye a Wijnalduma. Kluci v poli odvedl skvělou práci. Myslím si, že jsme postoupili zaslouženě.

Dali jste dva góly, soupeř nevystřelil na bránu. Takže asi ano.

Jsme všichni nadšení, že jdeme dál. Porazit Holanďany dva nula v takové atmosféře. Naši fanoušci nás za postupem hnali, vybičovali nás. Moc jim děkuju, že dorazili. Za šest dní hrajeme znovu. Musíme to vstřebat, oslavit, užít si postup a připravit se na Dány.

Český tým na fotbalovém Euru

Ze čtyř zápasů na Euru jste dostal dva góly, přitom defenzíva během přípravy nevypadala jako vaše silná stránka. Je teď z ní vaše přednost? Ta soudržnost v obraně?

Nejen defenzíva, ale soudržnost celého mužstva. Odpracovali jsme to, jeden bojuje za druhého. Proti Holanďanům jste mohli vidět spoustu skluzů i od útočných hráčů, nejen od stoperů. Ti byli zase skvělí. Smekám před celým týmem. Vyřadili jsme soupeře, který byl favoritem nejen proti nám, ale i na titul. I oni sami prohlašovali, že jsou rádi, že dostali zrovna nás.

Teď Dánsko v dalekém Baku. A bez atmosféry.

Rozdíl bude obrovský. Ani nevím, kolik lidí tam může přijít. Je to škoda. Kdyby mohli přijet naši i dánští fanoušci, jistě by udělali skvělou atmosféru.

Je to daleko. Jak se s tím poperete vy?

Čtyři a půl, pět hodin letu. Máme krásné pohodlné letadlo, ale pořád je to dálka. Ale zase pro oba týmy stejné. Časový posun, horko, bude důležité, kdo se s tím líp srovná. Každopádně, když jsme mezi nejlepšími osmi, byla by škoda se vymlouvat na věci kolem.