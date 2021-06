Vaclík, či Pavlenka? Co stoper a pravé křídlo? Kdo by měl proti Itálii nastoupit

Může to být sestava, v níž fotbalová reprezentace 14. června v Glasgow vyběhne k úvodnímu utkání mistrovství Evropy proti Skotsku.

V přípravném duelu proti Itálii má totiž trenér Jaroslav Šilhavý jednu z mála možností, jak před vrcholnou akcí oživit souhru a tým ještě vyladit.

„Směřujeme to k samotnému Euru, k zápasu se Skotskem,“ naznačil Šilhavý na tiskovce den před utkáním, že větší prostor dostanou ti, s nimiž se počítá.

„Plánujeme to tak, že výraznější část zápasu odehraje... Nechci říct základní, ale nějaká naše předpokládaná sestava.“

Tomáš Vaclík, nebo Jiří Pavlenka?

Brankářská jednička je otázkou. Pavlenka měl v Brémách pravidelnou zátěž, v reprezentaci nikdy vyloženě nezklamal, loni na podzim mu vyšel přípravný zápas v Německu.

Vaclík byl sice celou sezonu v Seville náhradníkem, ale v národním mužstvu je vždy oporou. V březnu se mu povedla kvalifikační utkání s Belgií i ve Walesu. Těžká volba pro trenéry? Jak byste vybrali vy?

Třetím do party je Aleš Mandous, ale u něj se nepředpokládá, že by se do brány dostal.

Podobné dilema jako v případě gólmana může přinášet složení stoperské dvojice. Pokud by mohl hrát Ondřej Kúdela, pochybnosti by nebyly. Jeho parťákem by byl Ondřej Čelůstka. Ale kdo teď k Čelůstkovi?

Zkušení Tomáš Kalas či Jakub Brabec, nebo mladík David Zima?

Kalas je oporou Bristolu, ale týmu v druhé anglické lize vůbec nevyšel závěr sezony - sedm porážek a dvě remízy v posledních devíti kolech.

Brabec se zase svezl s mizérií Plzně. A Zima v národním mužstvu odkopal jen pár minut.

To jména na pozice krajních obránců jsou jasná: vlevo Jan Bořil, vpravo Vladimír Coufal, byť ten má konkurenci v Pavlu Kadeřábkovi. Na levém kraji může zaskočit Aleš Matějů.

V nominaci na šampionát je deset záložníků, v základní sestavě jich bude polovina. V oblíbeném rozestavení trenéra Šilhavého jsou tři středoví hráči.

Lze takřka se stoprocentní jistotou říct, že mezi vyvolenými budou kapitán Vladimír Darida, jeho zástupce Tomáš Souček a Alex Král.

Pokud by někdo z nich neměl formu, nešlo mu to, hrál pod své možnosti, případně ho postihly zdravotní potíže, připraveni naskočit jsou Antonín Barák s Tomášem Holešem. Další středopolař Michal Sadílek se do mužstva dostal až dodatečně, když se vyjasnila situace kolem trestu pro Kúdelu.

Naopak na křídlech je konkurence o poznání menší. Jakub Jankto je jasný, z pravých záložníků má do sestavy blíž Lukáš Masopust než jeho klubový spoluhráč ze Slavie Petr Ševčík, který může hrát i uprostřed zálohy. Nebo přijde chvíle pro čerstvého sparťana Lukáše Peška?

V kádru pro Euro je pět forvardů, národní mužstvo obvykle nastupuje s jedním hrotem. Útočníkem čísla jedna je Patrik Schick.

Na jaře se však dařilo i jeho konkurentům. Matěj Vydra hrál pravidelně Premier League za Burnley, Tomáš Pekhart svými góly dotáhl Legii Varšava k titulu, Michael Krmenčík z PAOK Soluň rozhodl finále Řeckého poháru.

A pak je tu ligová hvězda Adam Hložek. Ten však do zápasu v Itálii kvůli svalovému zranění nezasáhne. Proto pro něj ani v anketě hlasovat nemůžete.

Mimochodem, Vydra či Hložek mohou zaskočit na křídlech, případně na pozici podhrotového hráče.