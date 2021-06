Věřím, že tady zanecháme dobrý dojem, říká trenér Šilhavý před Itálií

V pátek večer (20.45) Češi nastoupí v Boloni proti rozjetému, favorizovanému mužstvu, které doma neprohrálo od září 2016. Bude to pro ně první ostrá prověrka před blížícím se evropským šampionátem.

Jak k ní přistoupí?

Itálie - Česko utkání budeme v pátek od 20.45 sledovat ONLINE

„Směřujeme to k samotnému Euru, k zápasu se Skotskem,“ naznačil Šilhavý, že větší prostor dostanou „vyvolení“.

„Plánujeme to tak, že výraznější část zápasu odehraje... Nechci říct základní, ale nějaká naše předpokládaná sestava,“ uvedl.

„Duel s Itálií i s následné domácí utkání s Albánií bereme velmi prestižně,“ zopakoval český kouč.

Jaké úkoly od vás hráči dostanou?

Samozřejmě je to první zápas na soustředění, ale je hodně důležitý. Itálie je velmi silný soupeř. Věřím, že nás dokonale prověří. Uděláme si obrázek o tom, jak na tom kdo je. Věřím, že to bude dobrý zápas.

Italský trenér Mancini o české reprezentaci mluvil s respektem, chválil ofenzivu. Jak se vám to poslouchá od takové osobnosti a budete mu chtít tu útočnou sílu ukázat?

Pochopitelně se to poslouchá příjemně. Ale až náš výkon na hřišti ukáže, jestli se slova chvály potvrdí. Věřím, že jo, že tu zanecháme dobrý dojem. Už jsme si to vyzkoušeli s Belgií (1:1), kdy nás její kouč Martinez chválil. Věřím tomu, že se to zopakuje.

Máte jasno o tom, v jaké sestavě budete nastupovat? Máte nějaké posty, nad kterými váháte nejvíc?

Viděli jste, v jakém složení nastupujeme do těžkých zápasů. Máme „základ“ z kvalifikace, Ligy národů, hráče, které známe. Srovnáme to s jejich současnou formou, ale nikdo nemá svůj post pod palcem. Máme dvacet tři hráčů plus tři gólmany, to je dostatek na to, abychom případně našli toho nejlepšího na daný post.

Kolik fotbalistů proti Itálii využijete?

Pravidla přípravných zápasů mluví o šesti hráčích na střídání, budeme rádi, kdybychom to využili.

Jak je na tom Adam Hložek, který celý týden netrénuje? Jak velká to je komplikace?

Věděli jsme, že Adam přichází s lehkým zdravotním problémem. Domluvili jsme se s doktory, že týden absolvuje individuálně. Proti Itálii tudíž nenastoupí, uvidíme o víkendu, jestli bychom ho mohli použít na Albánii. Nechci říct, že je to velká komplikace. Spíš bych rád, aby jeho problémy pominuly a on byl nachystaný na samotné Euro.

Čelůstka a Holeš se také potýkali s drobnými zraněními, jsou už v pořádku?

Oba už jsou úplně v pořádku. Čelůstka od startu kempu trénuje bez omezení, Holeš měl první dva dny individuál, ale už se k nám také připojil. Věřím, že je zdravý. Přesto jsme domluvení, že si ještě v den zápasu řekneme, jak na tom je. Podle toho ho nasadíme, nebo pošetříme.

Soustředění celkově splňuje vaše představy?

Jsme v krásném prostředí, hřiště hned vedle hotelu, máme podmínky, jaké jsme si přáli. Jde to podle plánu a věřím, že se nám budou vyhýbat zranění.