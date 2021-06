Souček o Královi i cílech pro Euro: Brada nám nespadne, ambice musí být nejvyšší

Jeho výjimečnou sezonu v úterý jen podtrhla nominace na hráče roku, kde jeho jméno svítí vedle Harryho Kanea, Kevina De Bruyneho či Mohameda Salaha.

„Možná největší individuální ocenění?“ zamýšlí se. „Řekl bych, že ho docením až časem. Ale je neskutečné být mezi hráči takové kvality.“

„Všechno to vyplývá z úspěchu West Hamu, z toho, že mám šanci hrát každý zápas, každou minutu. Snažím se být hlavně týmovým hráčem a od kluků kolem sebe cítím velkou podporu,“ pokračoval.



Když si ve středu po obědě na italském soustředění českého mužstva sedl k monitoru, aby na dálku odpovídal na dotazy novinářů, hovořil o celé řadě témat: o smělých cílech pro Euro, o Adamu Hložkovi či o tom, jak radí West Hamu ohledně českých hráčů.

Pořád se vás na ně vyptávají?

Ano, protože jsou nadšení, jak jsme se s Vláďou Coufalem v Anglii předvedli. West Ham je velkoklub, sledují fotbalisty po celé Evropě, na celém světě a i čeští hráči je zajímají. Řeší jejich charakter, chtějí znát náš názor. Věřím, že jsme řadě kluků mohli otevřít dveře.

Tak zkusme být konkrétní: v posledních týdnech se v souvislosti s West Hamem skloňuje hlavně jméno Alexe Krále.

Určitě v tom okruhu je. Prokazuje už dva nebo tři roky svou kvalitu, ve Slavii, v Rusku, v reprezentaci. Má skvěle nakročeno.

Co Adam Hložek?

Sleduju jeho progres. Není to jen o tom, jak zapadl do sparťanského týmu, on je jedním z tahounů, lídr, což je neuvěřitelné. Fandím mu a doufám, že se prosadí. A věřím, že nám hodně pomůže i na Euru.

Je jasné, že pomoc na Euru se očekává i od vás. Zvlášť na ostrovech budete hodně sledovaný.

Těším se na to a věřím, že v Anglii potvrdíme, že máme dobrý tým. Že budeme nebezpeční. Mám zprávy, že se na nás soupeři dost chystají, cítí, že jsme silní.

Jde však i o vás konkrétně: dal jste deset gólů v Premier League, to není jen tak. Jste připravený na zvýšenou pozornost?

Připravený jsem. Není to jen o nároďáku, změnu jsem cítil už i ve West Hamu. Ze začátku mě nikdo moc neznal, ale jakmile jsem dal pár gólů, vnímal jsem, že si na mě soupeři při standardkách dávají mnohem větší pozor, křičí, upozorňují na mě. Na Euru to bude podobné.

Musel jste kvůli tomu měnit svůj styl hry?

Ne, snažím se hrát pořád stejně, ať už to bylo ve Slavii, nebo teď ve West Hamu a v reprezentaci. Snažím se v soupeřově obraně najít slabinu, skulinku, využít toho.

Ve Wembley se při utkání s Anglií patrně potkáte i s Declanem Ricem, vaším parťákem ze zálohy West Hamu. Bavili jste se o tom?

Určitě, jsme kamarádi, odehráli jsme spolu téměř celou sezonu uprostřed zálohy, ale teď budeme na devadesát minut velcí rivalové. Bude to zvláštní zápas nejen pro nás, ale myslím si, že i pro celý West Ham. Nedáme si nic zadarmo.

Proti dalšímu spoluhráči Jessemu Lingardovi si však nezahrajete. Do finální nominace Anglie se nevešel.

Což mě za něj moc mrzí. Myslím, že tam měl být, zasloužil si to. Když k nám v lednu přišel, všechny překvapilo, do jaké formy se dostal. Za poslední čtyři měsíce sezony bych mu dal cenu pro nejlepšího hráče. I díky němu jsme se nakonec dostali do pohárů.

Mimochodem, nemáte strach, že se po úspěšné sezoně tým West Hamu může rozpadnout? Nabídky jistě přijdou.

V týmu je určitě spoustu hráčů, kteří by odejít mohli, třeba zrovna Lingard u nás byl na hostování, takže uvidíme, jaká bude jeho budoucnost. Každopádně já věřím, že West Ham bude dostatečně silný, aby příští sezonu povedení ročník zopakoval. Nebo ještě vylepšil.

Ještě předtím je tady ale Euro.

Vyvrcholení náročné sezony. Věřím, že na úspěchy s West Hamem v reprezentací navážeme.

Co byste považoval za úspěch?

Ambice musí být velké, i když je třeba začít postupně. Důležité bude, jak zvládneme první utkání, základ bude postup ze skupiny.

A dál?

V případném play off už může každý vyřadit kohokoli. Je to jako na začátku každé sezony, vždycky chcete vyhrát, vždycky si musíte dávat ty nejvyšší cíle. Kdyby to tak nebylo, vůbec bychom tady nemuseli být.

Sebevědomí čiší i z vašich spoluhráčů. Podobně mluvil například Jakub Jankto, ale nebude limitem, že z šestadvacetičlenné nominace jen čtyři hráči zažili atmosféru velkého turnaje?

Nemyslím si. Naopak, v posledních dvou třech letech náš tým ukázal obrovskou sílu a neřekl bych, že by nám z Eura měla spadnout brada. Hrajeme evropské poháry, což je s podobným turnajem srovnatelné.