Změna myšlení. Nečekat, nebránit výsledek, vyhrát, říká Jankto směrem k Euru

Má za sebou nejpovedenější sezonu v kariéře. Za Sampdorii Janov odehrál pětatřicet z osmatřiceti ligových zápasů, z toho do devětadvaceti nastoupil v základní sestavě. Dal šest branek, další tři připravil spoluhráčům.

„Statistiky mám asi nejlepší, co jsem kdy měl. Jsem spokojený s tím, kolik jsem toho odehrál. Jsem spokojený i s tím, jak hrál tým. Byla to pro mě hodně povedená sezona, chci na to navázat i na mistrovství Evropy,“ prohlásil Jankto v rozhovoru s českými novináři během soustředění v jihotirolském Vallesu.

Euro 2021 program, složení skupiny, nominace účastníků

Pořád v Itálii, co?

No jo, žádná změna. Ale je dobrý, že jsme aspoň v horách, kde je to přece jen jiné než v Janově. Měli jsme tréninky, abychom se rozdýchali. Teď už nácviky a probírali jsme základní taktiku.

Jaká bude?

Na Euru máme vlastně dva zápasy venku, ve Skotsku a v Anglii. A mezi nimi hrajeme proti vicemistrům světa. Ale to nesmíme řešit, každé utkání půjdeme vyhrát. Nebudeme hrát na remízu, žádný zanďoury, půjdeme si to rozdat. Fanoušky, hráče, nikoho nebaví se dívat na to, když se zaleze před vápno a hraje se na nula nula. Chceme z toho vyjít tak, že jsme do toho dali maximum a udělali jsme všechno pro vítězství.

Trochu změna českého opatrného myšlení.

Je to změna. Česká repre se chce ukázat správným způsobem a dobrou hrou. Já si věřím, chci každý zápas vyhrát. Je to turnaj, hraje se každé tři dny a stát se může cokoli.

Za sezonu jste dal nejvíc gólů v kariéře, v národním mužstvu spíš branky připravujete. O vašich centrech na Součka se traduje, že jste tak hráli už ve slávistickém dorostu, je to tak?

Společně jsme prošli mládeží až někam do osmnáctky, pak se naše cesty rozdělily. V reprezentaci se o standardkách bavíme, říkáme si co a jak, nacvičujeme je. Chci jen říct, že góly z nich nepadají náhodou, ale máme to vyloženě takhle připravené.

Takže to ukážete zase v pátek v přípravném utkání v Boloni proti Itálii?

Je to jen příprava, nebude to tak vyhecované. Být to zápas na Euru, je tam větší motivace. Každopádně to pro nás bude dobrý test. Výsledek není důležitý, spíš si to chce vyzkoušet pár věcí.

Jak Itálie z vašeho pohledu vypadá?

Omladili, protnula se jim tam mladší generace se zkušenými hráči. Zůstali třeba Chiellini i Bonucci, to je za mě nejlepší stoperská dvojice poslední doby. Mají velmi dobrý tým, stavěl bych je na úroveň Belgie nebo Anglie. Nemůžeme si myslet, že budeme mít šest šancí jako v každém zápase, ale třeba jen dvě tři.

Jak oni zápas proti vám berou?

Myslím si, že i pro ně je to dobrý test. Zkusí si, co to je hrát proti týmu, který presuje, který nevyčkává, který chce hrát fotbal, který za každou cenu nechce jen bránit výsledek. To je přesně to, s čím chceme vyrukovat i na Euru.