Italský kouč Mancini: Česko je skvělý tým, bude to pro nás dobrý test

Italům se vlastně nelze moc divit, očekávání jsou obrovská. Tým pod Mancinim šlape, neprohrál od září 2018 šestadvacetkrát za sebou!

Na Euru mají dosáhnout na nejvyšší mety.

„Jsem moc rád, že jsme s mými kolegy dokázali reprezentaci vrátit na určitou úroveň, jsem na to moc hrdý,“ líčil Mancini, jenž nastoupil v létě 2018 po zpackané baráži o mistrovství světa. Bylo to po šedesáti letech, co Italové na největším turnaji chyběli.

Itálie - Česko utkání budeme v pátek od 20.45 sledovat ONLINE

Tenkrát si na rozklížený celek troufl kdekdo, kdežto nyní jde z Itálie respekt. V posledních sedmi zápasech zvítězila, naposledy si v přípravě hravě smlsla na San Marinu 7:0.

Duel s českým výběrem je pro domácí generálkou na odložené Euro, které příští pátek 11. června otevřou proti Turecku.

I proto místní novináře nejvíc zajímala forma, sestava, zranění, kondice, rozpoložení v týmu.

Všemu ale vévodilo jméno Giacomo Raspadori. Mladík ze Sassuola bez jediného reprezentačního startu za sebou má Euro jedenadvacetiletých, kde Itálie v pondělí vypadla ve čtvrtfinále s Portugalskem.

Do nominace ho Mancini nečekaně zařadil na poslední chvíli při zužování kádru.

„Vybral jsem ho, protože je typologicky jiným hráčem než Ciro Immobille, než Andrea Belotti, než Domenico Berardi, než Lorenzo Insigne. Na malém Euru podával skvělé výkony, má skvělou techniku, v nároďáku má velkou budoucnost,“ vysvětloval Mancini.

Řešilo se také, jak jsou na tom jeho střední záložníci. Odpočine si ještě Jorginho, který s Chelsea o víkendu vyhrál finále Ligy mistrů? „Možná ano,“ kývl Mancini. „Pellegriniho ještě nebudeme riskovat, zraněný Marco Veratti dělá vše, co může, aby se dal do kupy,“ vyjmenovával.

Tím pádem určitě část zápasu s Českem odehraje Stefano Sensi. A dál?

„Tolik to rozvádět nebudu,“ pousmál se Mancini. „Nebudeme mít potíže složit silný tým. A pravděpodobně se sestava bude podobat té, v níž vyrukujeme na první zápas Eura.“

Italský trenér také vysvětloval, jak důležití pro jeho mužstvo jsou veteráni Leonardo Bonucci a Giorgio Chiellini, holohlavé stoperské stálice z Juventusu. „Je i jejich zásluhou, že se ostatní hráči v týmu cítí dobře, že máme úspěchy. Počítám s nimi na hřiště, snad budou stoprocentně připravení na šampionát,“ uvedl.

Český celek bere duel s Italy před generálkou s Albánií jako vítanou prověrku před těžkými zápasy v základní skupině Eura, v níž se postupně utká se Skotskem, vicemistry světa Chorvaty a Anglií.

Co nicméně od střetnutí očekávají Italové?

„Bude to pro nás dobrý test,“ zareagoval na přeloženou otázku Mancini. „Česko má skvělý tým, skvělou ofenzivu, velice je respektuji. Jsou na tom také dobře technicky, zkrátka a dobře kvalitní prověrka.“

Zápas před tisícovkou diváků v Boloni začne v pátek ve 20:45.