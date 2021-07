Na semifinále jen fanoušci z ostrovů. Euro vrcholí a o titul hrají pouze „domácí“

Spíš důkaz, že domácí prostředí na turnaji, během kterého ostatní reprezentace musely kočovat po celém kontinentu, hraje zásadní roli.



„Byli jsme vycuclí, úplně bez energie,“ litoval po vyřazení ve čtvrtfinále český útočník Patrik Schick. „Ale na cestování se nevymlouváme,“ doplnil kapitán Vladimír Darida. „Dělali jsme všechno pro to, abychom tady byli včas, abychom se připravili. Dobře jsme regenerovali.“

Přesto právě český tým patřil na turnaji k těm, které se nalétaly až až. Vyvrcholilo to dlouhým přesunem na čtvrtfinále do Baku. Cestovatelský žebříček vedou Švýcaři, kteří do Ázerbájdžánu letěli dokonce dvakrát a dohromady urazili přes deset tisíc kilometrů.

Podobně jako Češi pak na Euru mezi čtyři nejlepší nepostoupili.

Na ostrovech, kde turnaj během následujících dnů vyvrcholí, už pokračují pouze ti, kdo ve skupině zůstali doma.

Anglie v Londýně.

Španělsko v Seville.

Itálie v Římě.

Dánsko v Kodani.

„Je to nespravedlivé,“ stěžoval si před vyřazovacími boji Thomas Vermaelen, obránce Belgie, která hrála dvakrát v Petrohradu, jednou v Kodani, v Seville a v Mnichově. A skončila ve čtvrtfinále s Itálií.

Byl to (ne)slavný nápad Michael Platiniho, tehdejšího šéfa UEFA, uskutečnit v roce 2020 evropský šampionát po celém kontinentu. Měla to být oslava šedesáti let od založení turnaje a organizátoři od nápadu neustoupili ani ve chvíli, kdy svět zasáhla pandemie. Jen celou akci o rok posunuli.

Kdo hrál ještě ve skupině pouze doma Německo, které po třech zápasech v Mnichově nestačilo v osmifinále ve Wembley na Anglii. A také Nizozemsko, jež narazilo v Budapešti na český tým. Skupinou v Amsterdamu přitom projelo hladce.

A kromě týmů, které neměly štěstí na pořadatelství a na los, na to doplácejí zejména fanoušci.

Tak třeba Dánové: jejich mužstvo je takřka po třiceti letech v semifinále šampionátu. I do odlehlého Baku vyrazili v hojném počtu, jenže do Anglie se ve středu nedostanou, ani když jsou naočkovaní.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci v zemi mohou ve středu do Wembley pouze ti dánští příznivci, kteří v Anglii žijí. Vedení dánského fotbalu už jim poslalo dresy a vlajky.

„Jsme přesvědčení, že hráči ucítí stejnou podporu jako v dosavadním průběhu turnaje,“ řekl ředitel Dánské fotbalové unie Jakob Jensen.



Mimochodem, v případě postupu do finále budou moci Dánové do Anglie vypravit alespoň tisícovku fanoušků, což je dohoda UEFA s britskou vládou. Stejné podmínky platí i pro Španělsko a Itálii, které nastoupí k úvodnímu semifinále v úterý.

Podporu přímo na stadionu budou mít jen od těch, kdo v Anglii žijí. Jinak to ve složité době nejde.