Španělé a Italové nesmějí přiletět. Nefér, lamentuje Mancini před semifinále

Je bizarní, že fanoušci (a nebylo by jich málo), kteří by toužili vyrazit do Británie a vidět své reprezentace na vlastní oči v semifinále mistrovství Evropy, do londýnského Wembley nemohou. „Zcela upřímně říkám, že je to poměrně nefér,“ neskrýval Roberto Mancini, trenér Italů, před kláním se Španělskem.