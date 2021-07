Gól z rohu, který nebyl. Naše chyba, nevymlouvali se Češi na kiks sudích

Takhle brzká branka pochopitelně určí ráz zápasu. Ještě víc znervózní prohrávající mužstvo, uklidní to vedoucí, dodá mu sebevědomí.

„Mrzí to, možná by se pak utkání vyvíjelo jinak, ale ve fotbale opravdu rozhodují maličkosti,“ neskrýval trenér Jaroslav Šilhavý, načež důrazně dodal: „Hodně to zápas ovlivnilo, ale vymlouvat se nebudeme.“

„Rozhodně to byl klíčový moment. V takových utkáních může první gól rozhodovat, což se stalo. Ale nevím, jak to bylo s tou tečí, viděl jsem to z dálky, nemůžu to posoudit,“ líčil střídající kapitán Vladimír Darida.

„Je škoda, že potom dostaneme takovýhle gól... Ze standardky, to by se nemělo stávat.“

Horší než samotná „neteč“ Čelůstky a tudíž zaváhání pomezního rozhodčího Erwina Zeinstry - jen pro pořádek, VAR se těmito situacemi nezabývá - byla následná práce českého týmu v pokutovém území.

Jens Stryger Larsen odcentroval z pravé strany, jeho pas se stáčel od brány. Fotbalisté bránili Dány - až na Tomáše Součka, který měl na starost prostor pozičně - jeden na jednoho osobně, soupeřů bylo v šestnáctce sedm, Čechů přímo v centru dění o jednoho víc.

Tomáš Kalas s Patrikem Schickem zareagovali na náběh obránce Jannika Vestegaarda, jenže za sebou nechali zcela osamoceného Thomase Delayneho.

Dánský defenzivní záložník, který moc gólů nedává (letos v za bundesligový Dortmund jeden) se na penaltě nemusel ani pohnout! Jen počkal, až mu balon spadne na hlavu, a nebráněný otevřel skóre.

„Nedohodli jsme se s Tomášem Kalasem, bránili jsme stejného hráče a druhý tam vyplaval sám. Naše chyba v komunikaci,“ litoval Schick.

„Připravovali jsme se na standardky, ale Dáni na nás zahráli trošku past. Dostali nás, bohužel,“ mrzelo Lukáše Masopusta.

„Kluci si nepředali hráče, neobsadili ho, což byla velká chyba, za kterou přišel trest,“ uvedl kouč Šilhavý.

Češi tak od raného úvodu po vlastním selhání v defenzivě museli dotahovat. Těsně před přestávkou dostali druhou branku, krátce po změně stran zásluhou Schicka snížili na 1:2, ale víc už ve čtvrtfinále mistrovství Evropy nedokázali.

„Chtěl bych ale vypíchnout, že jsme hráli až do konce. Bojovali jsme a je škoda, že jsme nedali druhý gól,“ prohlásil Darida. „Kdyby ano, věřím, že bychom to otočili.“