Obehrávání jako v házené se mi nelíbí, vyčítá Bičovský fotbalistům po vyřazení

„Pro mě je to v ofenzivě pořád málo, někdy nám útok zbytečně dlouho trvá. Není to jen případ našeho mančaftu, podobný problém mají i jiní. Nelíbí se mi, když se hraje hodně dozadu. Obehrávání jako v házené, to není můj šálek čaje,“ tvrdí bývalý reprezentant, který pomohl k postupu na zlaté mistrovství Evropy 1976, ale po zranění zad se nedostal do nominace na závěrečný turnaj.

„Když se na šampionát jelo, nepočítalo se s tím, že by se vůbec postoupilo ze skupiny. Optimistů, kteří věřili, bylo málo.“ Přemysl Bičovský bývalý reprezentant