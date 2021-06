I výhra přináší chyby. Budeme na nich pracovat, říká Šilhavého asistent

Čeští fotbalisté se museli vyspat dorůžova. V úvodním utkání na mistrovství Evropy porazili Skotsko 2:0 a jsou blízko k postupu do vyřazovací fáze. Tak to přesně chtěli.

„Těší nás hodně, jak jsme to zvládli. Příprava i zápasy před Eurem byly takové komplikované, všechno směřovalo k turnaji. Jsme spokojeni, viděli jsme slušný týmový výkon ozdobený individuálními počiny Vaclíka se Schickem,“ poznamenal Šilhavého asistent.

„Skotové hráli dobře, dali do zápasu obrovskou energii, vytvořili si šance a právě výkony Vaclíka a Schicka udělaly ten rozdíl. Oba byli výjimeční. Jinak to bylo velmi vyrovnané utkání. Oba týmy měly šance, ale v náš prospěch rozhodl brankář a útočník,“ hodnotil Chytrý s denním odstupem.

„Samozřejmě, že ne všechno je po vyhraném utkání dobře. Stejně tak po prohraném není všechno špatně. O chybách víme. Některé situace musíme řešit víc kvalitně a budeme na tom pracovat, abychom se v činnostech zlepšili a soupeřům nedovolili, aby byli nebezpeční.“

K druhému utkání na šampionátu nastoupí Češi v pátek opět v Glasgow proti Chorvatsku. Bod jim takřka jistě zajistí osmifinále.

„Nebudeme spekulovat, že bychom hráli na remízu, jdeme hrát na vítězství, jinak to ani nejde,“ zdůraznil Chytrý.

Do dějiště utkání se fotbalisté vydají ve čtvrtek odpoledne. „Tím cestováním jsme trochu omezení,“ připomněl Chytrý.

I proto, že museli po pondělním duelu cestovat ze Skotska do Prahy, úterní pozápasový trénink přesunuli trenéři na odpoledne, aby se hráči pořádně vyspali.

„Ti, kteří hráli aspoň šedesát minut, měli tradiční regenerační trénink s kondičním trenérem, k tomu mají ty své procedury. Ostatní kluci normálně trénovali,“ řekl Chytrý.

Tvrdý zápas proti Skotům nikdo neodnesl zraněním, někteří mají jen drobné šrámy.

„Stav je klasický po zápase, ale nechtěl bych to upřesňovat. Řeší to maséři a fyzioterapeuti. Ale všichni by na Chorvatsko měli být v pořádku.“