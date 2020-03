Italové i Češi chtějí odklad, další v něj věří. UEFA rozhodne o Euru 2020

Nákaza COVID-19 zastavovala během minulého týdne fotbal nejen v Evropě. Řada zemí přijala důrazná opatření, která se dotkla všemožných sportovních soutěží. Spousta fotbalových lig je zastavena nebo přerušena.

Platí to i pro zápasy Ligy mistrů a Evropské ligy, jež byly tento týden na programu. UEFA je odložila a na úterý svolala mimořádný mítink. Videokonference za účasti všech 55 členských svazů začíná ve 13 hodin a její účastníci budou diskutovat o pohárech i nadcházejícím mistrovství Evropy.

To se má konat od 12. června do 12. července a fakt, že se kvůli šedesátiletému výročí šampionátu koná ve dvanácti zemích, rozhodování poměrně ulehčuje.

Různá světová média se shodují, že kvůli nutnosti dohrát klubové soutěže – což má být údajně prioritou i pro Evropskou fotbalovou unii – je odklad nevyhnutelný. Ovšem na kdy?

Britský list The Telegraph s odkazem na důvěryhodné zdroje přišel s variantou šampionátu v prosinci. Podle něj je dokonce pravděpodobnější než odsun o rok, o němž informoval renomovaný francouzský deník L’Equipe. UEFA spekulace nekomentovala.

„Čekáme, s jakými konkrétními návrhy řešení situace přijde UEFA, Fotbalová asociace ČR se v tuto chvíli přiklání spíše k přesunutí Eura na termín roku 2021, případně do druhé poloviny letošního roku,“ uvedl mluvčí asociace Michal Jurman. „Naše návrhy a názory se ale mohou během zítřka vyvíjet.“

„My navrhneme, aby Euro bylo odloženo,“ prozradil Gabriele Gravina, předseda italského svazu, před kamerami televize SportMediaset.

„Pokud by Euro v létě bylo, znamenalo by to nejen pro nás veliký problém,“ podotkl šéf španělské ligy Javier Tebas.

„Mluvil jsem s kolegy v Itálii, v Německu, jsme v kontaktu, abychom sladili případné termíny soutěžních utkání. Zdraví je teď samozřejmě přednější. Jsem však přesvědčený, že sezonu dokončíme. Uvidíme, jak to v úterý dopadne,“ dodal v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Cadena COPE.



Možnost s mistrovstvím Evropy v prosinci je pro fotbalové vedení lákadlem, protože by mohlo posloužit jako test před světovým šampionátem 2022, který v neobvyklém zimním termínu hostí Katar.

„Dává to smysl,“ podotkl Wayne Rooney ve svém sloupku pro Sunday Times. „Mistrovství světa je až v listopadu a prosinci 2022, takže by se toho mělo využít a dohrát aktuální sezonu do konce roku. Další dvě sezony by pak odstartovaly na začátku nového roku.“



Nejen bývalý anglický reprezentant doufá, že se současný ročník podaří dokončit. „Chceme zkusit dohrát ligu, protože je to férové a správné. Mimo jiné i s ohledem na prostředky, které kluby obětovaly,“ prohlásil Gravina.



V souvislostí s tím se bude řešit i pohárová sezona: v Champions League byly odloženy zbývající čtyři odvety osmifinále, v Evropské lize jeho odvety - navíc se odehrálo jen šest úvodních zápasů o postup mezi nejlepších osm.

Španělský deník AS nabízí variantu se závěrečným turnajem pro čtyři nejlepší celky, což by v nabité termínové listině mohlo ušetřit drahocenný čas. Jinou možností je hrát vyřazovací boje na jeden zápas bez odvet.