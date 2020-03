V boji s koronavirem jsme zaváhali, soudí italský kouč. Umírají mu přátelé

Itálie je po Číně, odkud se nákaza začala koncem prosince šířit, nejvíce zasaženou zemí. Novým typem koronaviru bylo nakaženo asi 17 tisíc lidí a téměř 1300 jich už zemřelo.



„I já už ztratil několik přátel. U nás na vesnici uspořádali turnaj v bocce proti jiné vesnici a ten všechno odstartoval,“ uvedl Prandelli.

V Itálii od pondělí platí celonárodní karanténa a Serie A byla minimálně do 3. dubna přerušena. „Bohužel si myslím, že jsme k zavírání sáhli o týden pozdě,“ řekl Prandelli.

„Teď musíme všichni něco málo obětovat v zájmu vyššího dobra. Možná se nám příroda snaží naznačit, že žijeme příliš rychle a měli bychom se nad sebou zamyslet,“ dodal.

„Všechno, co můžeme dělat, je, že zůstaneme doma a vyhneme se kontaktu s dalšími lidmi. A myslím, že pro většinu lidí to není tak hrozná oběť. Jak se v porovnání s nimi asi musí cítit všichni ti, co pracují v nemocnicích a už své milované rodiny neviděli několik dní?“ přidal Prandelli.