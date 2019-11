Cílem je postup ze skupiny, řekl Šilhavý. Vřele se zdravil s koučem Anglie

Česko totiž zase půjde proti Anglii, kterou vede někdejší reprezentační obránce Southgate. Se Šilhavým to na zápasy mají 1:1.

V březnu ve Wembley v kvalifikaci vyhrála Anglie (5:0), Čechům se v říjnu povedla odveta v Praze, kde zvítězili 2:1. „Tak jsme si popřáli hodně štěstí,“ poznamenal Šilhavý v rozhovoru pro Českou televizi.

Los Eura 2020 složení skupin, pořadí zápasu skupiny D

Česko bylo v sobotu losováno ze třetího koše, lístek s názvem Czech republic vytáhl někdejší německý reprezentační obránce Philipp Lahm a bylo jasné, že se zařadí do londýnsko-glasgowské skupiny D k Anglii a Chorvatsku.

„Bereme to, jak to přišlo. Anglii známe, víme, jak na ně a že s nimi můžeme odehrát dobrý zápas. I když samozřejmě ve Wembley to bude těžší,“ přemítal Šilhavý.

„Chorvatsko, vicemistr světa, skvělý tým,“ zdůraznil Šilhavý.

Zbývajícím soupeřem, proti kterému Češi 15. června do šampionátu vstoupí, bude vítěz play off Ligy národů C. Tím bude Skotsko, Norsko, Izrael, nebo Srbsko.

„Kdyby vyšlo Srbsko, měli bychom to jako kvalifikaci. Anglii a pak Balkán, třeba by nám to zase sedělo,“ pronesl Šilhavý se smíchem. V kvalifikaci Češi vedle Anglii hráli s Černou Horou, Kosovem a Bulharskem.

Bezprostředně poté, když jeho tým byl k Anglii a Chorvatsku nalosován, měl český kouč ustaraný výraz.

„Ale nezaskočilo mě to, koše byly obsazené. Člověk začne spíš hned přemítat, jaké to bude. Ale když jsem se podíval na ostatní skupiny, tak je složité si vybírat. Bereme to jako fakt, s pokorou, náš cíl je tak jako tak postup ze skupiny, o to se budeme prát a věřím tomu, že budeme dobře připravení, aby se nám to podařilo,“ prohlásil Šilhavý.

Pro Česko je zařazení do skupiny D výhodné v souvislosti s cestováním a také pro fanoušky. Stadion ve Wembley, kde Češi odehrají poslední duel skupiny proti Anglii, má kapacita 90 tisíc. Glasgowský Hampden Park, kde je čekají dva úvodní zápasy, má kapacitu 52 tisíc diváků.

„Pro naše fanoušky je Londýn a Glasgow lepší, než aby museli cestovat někam dál. Asi bude i dost lístků, kapacita obou stadionů je velká,“ podotkl Šilhavý.