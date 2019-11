Ke komu půjdou Češi? Losují se skupiny mistrovství Evropy 2020

VARIANTY SKUPIN (na prvním místě jsou celky z prvního koše, na druhém z druhého atd.) Skupina A (Řím, Baku): Itálie, Francie/Polsko/Švýcarsko/Chorvatsko, Portugalsko/Turecko/Rakousko/Švédsko/Česko, Finsko/Wales Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Belgie, Rusko, Dánsko, Finsko/Wales Skupina C (Amsterdam, Bukurešť): Ukrajina, Nizozemsko, Portugalsko/Turecko/Rakousko/Švédsko/Česko, vítěz play off Ligy A nebo Ligy D Skupina D (Londýn, Glasgow): Anglie, Francie/Polsko/Švýcarsko/Chorvatsko, Portugalsko/Turecko/Rakousko/Švédsko/Česko, vítěz play off Ligy C Skupina E (Bilbao, Dublin): Španělsko, Francie/Polsko/Švýcarsko/Chorvatsko, Portugalsko/Turecko/Rakousko/Švédsko/Česko, vítěz play off Ligy B Skupina F (Mnichov, Budapešť): Německo, Francie/Polsko/Švýcarsko/Chorvatsko, Portugalsko/Turecko/Rakousko/Švédsko/Česko, vítěz play off Ligy A nebo Ligy D.