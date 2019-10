Jak zastavit uragán. Jen fotbalový sebevrah by s Anglií hrál otevřeně

Oni v mnoha pasážích působí jako uragán, který když vypustíte na hřiště, smete, co mu stojí v cestě. Nezastavitelný bombarďák Kane, bleskový Sterling, zázračný talent Sancho, nejdražší obránce dějin Maguire, taky pár posledních šampionů Ligy mistrů z Liverpoolu.

V pátek večer od 20.45 hodin v Edenu si chce Anglie zajistit mistrovství Evropy 2020. Prostě vyhrát jako obvykle a s velkým předstihem dokončit svou kvalifikační šichtu.

„Pevně věřím, že u nás slavit nebudou,“ říká český kapitán Vladimír Darida.

Ale jak to udělat? Jak zastavit tým, který patří k nejlepším na světě? Zatím si Angličané v kvalifikaci hrají svou vlastní ligu. Spíš je to vlastně show, u které ostatní týmy dělají jen komparz.

Pokud jste realisté, nejspíš tušíte, že to bude pokračovat. Do Prahy se sjely davy rozjančených anglických fandů, kteří si v barech objednávají jedno pivo za druhým, chtějí se stůj co stůj dostat na stadion a vidět další triumf.

Ale co optimisté? Mají nárok myslet si, že výběr trenéra Šilhavého zaboduje?

Moc by se hodilo, aby Česko uhájilo druhé místo ve skupině, ze kterého se postupuje přímo na Euro. Kvalifikace vkročila do druhé fáze a národní tým po rozporuplných výkonech nemá vůbec nic jistého. I remíza proti rozjeté Anglii by měla svůj půvab.

„Každému je jasné, že kdybychom hráli nesoustředěně a bez pohybu, dopadlo by to s námi špatně,“ pravil trenér Jaroslav Šilhavý a nemusel u toho připomínat jarní nálož 0:5 ve Wembley.

Češi byli naivní, bojácní, panikařili.

„Chceme hrát ofenzivně, útočně, každý hráč - pokud chceme pomýšlet na úspěch - musí podat mimořádný výkon. Musíme být odvážnější, dobře organizovaní, koncentrovaní po celých devadesát minut. Jedině to nám může přinést dobrý výsledek,“ pokračoval Šilhavý.

Česko - Anglie Kvalifikace ME 2020 Hraje se v pátek od 20.45 hodin v pražském Edenu. Online reportáž sledujte na idnes.cz/sport. Předpokládané sestavy

Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Masopust, Souček, Král, Darida, Jankto - Schick. Anglie: Pickford - Alexander-Arnold, Keane, Maguire, Chilwell - Rice, Henderson - Sancho, Barkley, Sterling - Kane.

Před výkopem se to snadno říká, ale zkuste tenhle plán naplnit během utkání proti soupeři, kterému dorostly superhvězdy.

Angličané jsou navíc hladoví a cítí, že pro svou zemi můžou vykopat první velkou trofej od roku 1966.

Tak co s tím?

Zatímco se bude do poslední chvíle čekat, jestli se naplní plná kapacita Edenu, o české sestavě spekulovat příliš nemusíme. Trenér Šilhavý zaujímá konzervativní přístup, takže vsadí na vyzkoušené. Čili především na slávisty, kteří jsou rozjetí, hrají Ligu mistrů a výrazně pomohli také k poslednímu vítězství 3:0 v Černé Hoře.

Jenže Anglie je úplně jiná úroveň. Tak se nechme překvapit.