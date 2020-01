Hradecký kouč Frťala na startu přípravy: Všichni mají dveře otevřené

Na prvním tréninku v novém roce se objevily tři posily: záložníci Daniel Kovář, jehož hostování z Pardubic je těsně před dotažením, a Jakub Trýzna, jenž je v Hradci na zkoušce z třetiligových Zbuzan, a do přípravy nastoupil i levonohý stoper Jan Král, o jehož příchodu z Mladé Boleslavi východočeský klub zatím jedná.

„Kádr budeme zužovat před soustředěním ve Špindlerově Mlýně. Všichni mají dveře otevřené, každý je strůjcem svého štěstí,“ řekl hlavní kouč Hradce Frťala.

Na startu přípravy se objevila tři nová jména, co k nim můžete povědět?

Král je hráč s velkou perspektivou. V Boleslavi však nedostával moc prostoru. Pro nás by to mohla být velká posila do obrany, je to totiž mládežnický reprezentant a má všechny předpoklady k tomu hrát první ligu, navíc má na svůj věk i hodně zkušeností.

A další hráči?

Kovář je tu z Pardubic. Na podzim tam tolik nehrál a nám se naskytla možnost výměny hostování za Mikera, uvidíme, co předvede v přípravě. Třetím novým hráčem je Tryzna, který dříve působil na Žižkově, teď sem přichází na testy ze Zbuzan.

Na startu přípravy se v kabině hlásilo 31 hráčů.

To je normální počet, protože tady jsou kluci z béčka a dorostu, kteří si prostor u A týmu zaslouží. Čas ukáže, jestli s námi budou pokračovat dál. Zbytek jsou hráči, kteří hráli i na podzim, výjimkou je Kvída.



Ten je na odchodu do prvoligové Příbrami.

Po podzimu, kdy jsme měli s hráči osobní pohovory, bylo na Honzovi znát, že ho to táhne domů, celý podzim tuhle možnost řešil. My jsme mu nechtěli v ničem bránit. Byl o něj zájem, navíc se oženil a chce se usadit, i proto jsme mu vyšli vstříc.



Řešil se odchod i u Milana Černého, který toho v létě a na podzim moc neodehrál?

Je to téměř stejná situace jako s Kvídou. Milan patří mezi hráče, u kterých jsme se bavili o tom, že kdyby do jarní části přišla možnost hostování, nebránili bychom jim. Nahrává tomu i fakt, že tato myšlenka přišla také z jeho strany. V tuhle chvíli je s námi v přípravě, uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Má smlouvu do léta.

Jak jsou na tom marodi Jiří Kateřiňák a Martin Matoušek?

Moc nás těší, že Katy (Jiří Kateřiňák) má po operaci a že byla úspěšná. Jestli půjde vše podle plánu, tak by se do plného tréninku měl zapojit v březnu. To je velmi pozitivní, protože ještě na začátku prosince jsme měli informace, že jeho kariéra může být v ohrožení. Na to se to vyvíjí velmi dobře, věřím, že to bude už jen lepší.



A Matoušek?

U Matyho je hlavní problém to, že už má vážné zranění poněkolikáté, bohužel momentálně neumím říct, jak to s ním bude do budoucna vypadat.



Kdy budete kádr zužovat?

K první selekci dojde už před soustředěním ve Špindlerově Mlýně. To že nás je tu zatím tolik, není nic, z čeho by měli mít kluci strach. Budeme je poctivě sledovat, jak jsou na tom fyzicky a herně. Ve finále stejně záleží na každém z nich.