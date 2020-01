Na pondělní start hradecké přípravy zatím míří posila od rivala a mladíci

Pak tady jsou jména, která nejsou pro hradecké příznivce zase tak neznámá, někteří jejich nositelé s prvním mužstvem už koketovali. Šanci v něm dostanou tři hráči z třetiligové rezervy Dominik Bičiště, Jan Mahr a Denny Samko a dva dorostenci Denis Donát a Jakub Kosař.

Hradecký tým se sejde k prvnímu tréninku v pondělí odpoledne a pak už se rozjede kolotoč, v němž se brzy začnou objevovat i přípravné zápasy. První sehraje Hradec už přesně za týden v sobotu, kdy v rámci zimní Tipsport ligy vyzve rovněž druholigový Varnsdorf. Hrát se bude v Mladé Boleslavi, stejně jako další zápasy ve skupině, v níž na Hradec čekají také dva přední prvoligové týmy, nejprve domácí Mladá Boleslav, poté pražská Sparta.

V případě Sparty je však potřeba říct, že zůstává otázkou, v jakém složení do zápasu s Hradcem, jenž je na programu v úterý 21. ledna, nastoupí. Vedení pražského klubu totiž v pátek oznámilo, že hrát zimní Tipsport ligu nebude v nejsilnějším složení.

Letenští nasadí do nadcházejícího 23. ročníku tradičního přípravného turnaje kombinovaný tým hráčů béčka a některých áčka, který povede trenér třetiligové rezervy Václav Kotal.

„Jednali jsme se Spartou dlouho. Samozřejmě jsme se snažili o to, aby hrálo áčko, ale musíme respektovat Spartu, že nechce hrát na umělé trávě. Uvažovala by o tom, pokud by se hrálo na přírodní trávě. Z jednání pak vyplynulo, že budou hrát v kombinované sestavě, do jednotlivých zápasů prý nasadí některé hráče áčka,“ uvedl ředitel turnaje Aleš Kolář.

Podle něj by to ale nemělo kvalitu turnaje ohrozit: „Respektovali jsme to, protože vzhledem ke kvalitnímu a širokému kádru, kterým Sparta disponuje, je to pořád záruka kvality. Je to jeden z našich nejslavnějších klubů a my si vážíme její účasti i v kombinované sestavě.“ Sparta dosud hrála zimní turnaj jen v roce 1999, kdy v rovněž kombinovaném složení obsadila sedmé místo.

Tipsport ligy se zúčastní tradičně 16 týmů, které budou rozděleny do čtyř čtyřčlenných skupin. Hradec se představí v béčku, skupina A se odehraje v pražských Horních Počernicích, skupina C v Dunajské Stredě, skupina D v Ostravě. Zápasy ve skupinách skončí 22. ledna.

Na odměny Tipsport vyhradil opět 800 tisíc korun, vítěz získá 160 tisíc. Na skupiny volně naváže turnaj na Maltě pro čtyři týmy, který měl před rokem premiéru. Tentokrát jsou všichni účastníci už dopředu známí - představí se druholigové Brno jako loňský vítěz, Ostrava coby nejlepší tým předchozího ročníku základních skupin, Mladá Boleslav a Dunajská Streda.

Pro Hradec bude zápas se Spartou loučením s přípravou v domácích podmínkách, den po utkání totiž odjede na týdenní soustředění do Špindlerova Mlýna.