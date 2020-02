Šlágr zimy pro hradecké fotbalisty: v Polsku proti Wroclawi

Obrana dostala další posilu, přichází Mejdr Obrana druholigových fotbalistů Hradce Králové dostala den po příchodu první posily hned druhou. Poté co hradecký klub ve čtvrtek dotáhl přestup stopera Jana Krále, došlo k definitivní dohodě všech stran v případě pravého obránce Jana Mejdra. Čtyřiadvacetiletý fotbalista, který prošel mládeží Sparty a Duklou a který přichází ze Sokolova, podepsal v Hradci smlouvu do poloviny roku 2022. „Už tři roky hraje pravidelně druhou ligu a udělal velký progres. Není to náhodný výstřel, poslední půlrok jsme ho podrobně sledovali. Věřím, že zpevní naši obranu. Má velké fyzické předpoklady, měl by být posilou,“ uvedl k Mejdrově příchodu kouč hradeckého mužstva Zdenko Frťala. Mejdr fotbalově vyrostl v pražské Spartě. V sezoně 2015/2016 působil v Dukle Praha, od té doby sbíral druholigové starty v Sokolově. Tam jich nasbíral přesně 90 a vstřelil v nich tři góly. Mejdr s hradeckým týmem už absolvoval nedávné kondiční soustředění ve Špindlerově Mlýně, a do Sokolova se tak už nevrací. Tam naopak zamířil záložník Daniel Kovář, který byl v Hradci na zkoušce z Pardubic. „Projevilo se na něm, že nepřišel připravený podle našich představ. Naskytla se mu možnost jít na hostování do Sokolova, tím to bylo z naší strany dané,“ uvedl Frťala.