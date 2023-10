Fotbalová Zbrojovka zas hledá směr. Pokud přijde větší řez, tak v zimě

„Navýšil se bodový odstup od prvního místa i baráže, nezměnil se podstatně náš herní projev, dostali jsme ještě víc gólů než v předchozích zápasech. A v pátek nás čeká domácí derby s Líšní, v němž nechceme neuspět,“ vyložil Zdeněk Psotka, sportovní ředitel Zbrojovky, co stálo za změnou názoru.

O baráž hrát lze, míní kouč Luděk Klusáček svůj konec ve Zbrojovce přijal s pochopením. „Jde o logický krok, naše poslední výsledky nebyly dobré. Osobně mě to mrzí, měl jsem v Brně nějaké plány. Padla na nás mizérie spojená se zdravotními problémy a nemohli jsme se z ní vyhrabat. Tohle je důsledek. Mrzí mě to i vůči fanouškům, kteří byli skvělí,“ reagoval na své odvolání kouč. Proč se mu Zbrojovku nepodařilo probudit z útlumu, do kterého při zápasech často upadala, si nechal pro sebe. „Pohled na to samozřejmě mám. Nechci ho ale rozebírat veřejně,“ pravil. Brněnskému mužstvu přeje, aby špatně rozjetou sezonu ještě dokázalo zachránit. „Objektivně si myslím, že o první místo se asi bojovat nebude, ale o barážové příčky určitě,“ odhadl.

Přednesl ho nově složenému představenstvu klubu, v němž coby místopředseda zasedá společně s předsedou (a končícím majitelem) Václavem Bartoňkem a místopředsedou (a budoucím majitelem) Pavlem Svoreněm.

„Klusáček není viníkem současného stavu, na kterého bychom chtěli ukázat prstem. Řekl jsem i hráčům v kabině, že podíl na tom máme všichni, i oni, i my. Bohužel jsme impulz museli dát tím, že to odnesl trenér,“ podotkl zbrojovácký manažer.

Spolu s Poláchem zůstal u týmu, jehož ztráta na vedoucí Vyškov je jedenáctibodová, i další asistent Josef Mucha. Zatím jde o překlenovací řešení do zimy.

Polách je jedním z hlavních protagonistů nejlepšího období Zbrojovky v 21. století. Mezi lety 2006 a 2010 za ni odehrál 113 zápasů a byl u toho, když v lize skončila pátá a čtvrtá. Do realizačního týmu k áčku se posunul letos v létě od mládeže. „Zná kontinuitu víc než Josef Mucha. Máme v mužstvu spoustu kluků, kteří naší mládeží prošli, a Tomáš je zná. Proto byl vedením týmu pověřen on,“ sdělil Psotka.

Trenéra zvenčí prý po Klusáčkově odvolání nehledal. Pokud někoho takového angažuje, tak nejdřív v zimní přestávce. Nevyloučil však, že může hlavním trenérem zůstat i Polách. Ten si nabídnuté šance považuje. „Nikdy jsem nechtěl být v pozici asistenta, který se vyšplhá po zádech hlavnímu trenérovi. Dopadlo to takhle,“ pokrčil rameny v úterý.

Čtvrtý trenér v roce 2023

Psotka připustil, že i blížící se derby s Líšní mělo na rychlém řešení výsledkové krize svůj podíl. Čekat, zda Zbrojovku po domácí prohře s Vyškovem zahanbí také skromnější městský rival, zjevně v Králově Poli nikdo nechtěl.

„První trénink byl o tom hráče nabudit. Že se zase odvolal trenér, je pro ně zdviženým prstem. Věřím, že to uchopí správně,“ zadoufal Polách. Slůvko „zase“ hraje v jeho vyjádření důležitou roli. V roce 2023 je ve Zbrojovce už čtvrtým hlavním trenérem, i když zatím pouze dočasným. Neuspěli před ním na jaře odvolaný Richard Dostálek, jeho nástupce Martin Hašek ani nový šéf realizačního týmu Klusáček.

Když po dalším fiasku v neděli na Žižkově naštvaný brněnský kapitán Jakub Řezníček soptil, že se tým nikam neposouvá a jeho herní projev je ustrašený a monotónní, bylo zřejmé, že porážka bude mít dohru.

„Postup do první ligy je pořád naším cílem. Že máme ztrátu jedenácti bodů na první místo, je velmi negativní realita, bylo by veliké štěstí se vrátit do hry o přímý postup. Chceme se ale porvat o druhé nebo třetí místo, abychom se dostali do baráže,“ vytyčil Poláchovi úkoly Psotka.

Na třetí Táborsko ztrácí vyčichlý brněnský kolos pět bodů, vzhůru vzhlíží z 6. příčky. Líšeň je se stejným ziskem 19 bodů sedmá.

Proč Zbrojovka padla do takových potíží, že prohrála nejen čtyřikrát ve druhé lize, ale proložila si to i vypadnutím z poháru v Opavě? „Věřte tomu, že se o tom bavíme od prvních mistráků. Nedokážu říct přesný důvod, proč to tak bylo, ale uděláme všechno pro to, abychom to změnili,“ řekl k mdlému hernímu projevu mužstva Polách.

Po Klusáčkovi přebírá rozsáhlou marodku. Do konce podzimu týmu nepomůžou Jakub Šural, Jiří Texl a David Jambor, mimo hru je Martin Nový, menší potíže má Kamso Mara, doléčuje se Josef Divíšek.

„Tohle by porazilo leckoho,“ domnívá se povýšený asistent. Přesto věří tomu, že i v okleštěné sestavě má Zbrojovka na víc. „To stoprocentně. O tom se můžeme bavit od rána do večera,“ ujistil.