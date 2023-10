Zmar fotbalového Brna odnesl kouč Klusáček. U týmu ho střídá Polách

Brno v neděli prohrálo 2:4 na Žižkově a po čtvrté porážce za sebou je v tabulce šesté s odstupem pěti bodů na třetí příčku, jež jako poslední zajišťuje alespoň účast v baráži. Na vedoucí Vyškov na pozici přímého postupujícího největší předsezonní favorit ztrácí už jedenáct bodů.

„Bohužel situace dospěla do stavu, kdy se nám nejen výrazně vzdálila první příčka, ale ztrácíme už i na barážové pozice. Proto jsme se rozhodli sáhnout k tomuto kroku. Cítíme, že mužstvo potřebovalo podobný impuls, aby do konce podzimní části nasbíralo co nejvíce bodů,“ uvedl sportovní manažer a místopředseda představenstva Zdeněk Psotka.

Klusáček se stal trenérem Brna v červnu a podepsal smlouvu na rok s dvouletou opcí. Pod vedením bývalého kouče Bohemians 1905 či Jihlavy Zbrojovka v druhé lize šest zápasů vyhrála, šest prohrála a jednou remizovala.