Potřebovali bychom teď lázně, říká trenér brněnských fotbalistů Klusáček

Příbram vstupovala do utkání naladěna třemi výhrami, Zbrojovka naopak ve velkém útlumu. Byl to rozhodující faktor?

Náš povedený vstup toto podle mě dokázal eliminovat a nebylo to klíčem. Můžeme spekulovat, co by se stalo, kdyby hned v úvodu utkání Kuba Řezníček proměnil svoji gólovou šanci.

Někteří fanoušci mi před pátečním zápasem s Příbramíříkali, že jim nejvíce chybí hezký fotbal, že se na Zbrojovku nedá dívat. Jak se na tým dívá z lavičky?

Já s diváky bohužel musím souhlasit. Naše hra nyní prostě pohledná není. Připisovali jsme to letní velké obměně na poslední chvíli. Dlouho se to dávalo dohromady, a když už si to nějak sedlo, tak přesto jsme více než kvalitou hry zápasy udolávali silou.

4 body uhrálo Brno proti sedmi týmům z horní půlky tabulky.

Byla v dosavadním průběhu podzimu pasáž, kdy byste si řekl, že toto by mohla být ta pravá Zbrojovka?

Nechci to vidět úplně černě, nikdy nás nikdo dlouhodobě přehrávat nedokázal. Máme ale problém se vypořádat s rolí, kdy se na Zbrojovku každý kouká jako na jednoznačného favorita, ale když se spočítají odchody a příchody, tak to není stejný tým a pozice Brna není tak snadná.

Přiblížila se sestava v některém podzimním zápase vaší ideální představě?

Od začátku jsme usilovali o další hráče, byť jsme zejména ve hře dopředu cítili jistotu, že bychom neměli mít problém s útokem. Pořád ale trpíme nejistotou vzadu a možná to družstvo neustále znervózňuje. Naše úspěšná série pěti výher přišla tehdy, kdy jsme konečně dokázali vytvořit v obraně jistotu. Chybí nám tam Martin Nový, s tou jistotou ale musím hlavně spojit Jakuba Šurala. Když nastoupil on, tým byl pevnější. Bohužel se zase zranil.

Jakub Šural asi nikdy nebyl hvězdou, co se týče herního umu, v kabině je však pro Zbrojovku nepostradatelný, souhlasíte?

Je nedocenitelný. Šury je srdce a duše týmu. Někdo tomu říká X faktor. Těchto typů dnes ve fotbale není mnoho a najít takové se prakticky nedá. To jsou ti opravdoví lídři, kteří se nikdy neschovávají, a byť jejich výkon třeba není úplně na strhnutí mužstva, oni svůj tým strhnou svou energií a emocemi.

Obrana není zřejmě podle vašich představ, ostatně ta páteční byla s věkovým průměrem 19 let dost možná klubovým rekordem za několik desítek let.

Poslední čtyři zápasy má naše obrana v průměru devatenáct až dvacet let. Je to vklad do budoucna, nicméně teď nás to stojí důležité body. Já chápu, že jsou fanoušci nespokojení, ty zajímá tady a teď. Chtějí výsledky. Já ale musím vnímat reálný stav. Dají se tam najít pozitiva. Tak jako se před dvěma lety obouchával Endl, tak dnes patří k nejlepším hráčům, o které se zajímají ligové týmy. Tohle může za rok nebo dva čekat Hamzu nebo Šlapanského. K tomu patří ale nevyrovnanost a chyby. Je to klasická mladíkovská sinusoida. Musíme s nimi mít trpělivost.

Je to naplňování toho, co před sezonou deklaroval budoucí majitel Pavel Svoreň, že se nemusí za každou cenu postoupit, ale připravovat tým postupně?

Bavili jsme se o tom před sezonou, cílů má Zbrojovka víc. První byl postup, druhým pak přebudování kádru a zapracování mladíků do soupisky a třetí postup B týmu. Snažíme se je naplnit všechny, ale někdy to mezi sebou může kolidovat. Fanoušky ale hlavně zajímá ten první. Nejde to však přepnout na tento jediný cíl. Nebyli bychom připravení na první ligu.

15 bodů sebralo Brno horší polovině druhé ligy v pěti zápasech

V utkáních teď Zbrojovka musela často dotahovat, střídání do ofenzivy bylo ale takřka nemožné a do útoku tak musel třeba krajní bek Josef Divíšek.

Divíšek měl navíc před pátkem za sebou asi dva tréninky, měl po nemoci, která se mu navíc po dvou trénincích vrátila. A v takovém jsme nyní stavu. Byli jsme v třinácti hráčích schopných nastoupit, plus jsme vytáhli tři kluky z B týmu, z nichž jednoho jsme postavili do základu. Vnímám jako trenér, že jsme měli svázané ruce, chápu ale, že to fanoušek nevidí. Vzkázal bych fandům, že nám je jasné, že naše výkony nejsou momentálně takové, jaké by si oni i my představovali. O to víc si vážíme jejich podpory, kdy přicházejí ve velkém počtu a podporují nás i na venkovních utkáních.

Když v úvodu sezony Příbram čtyřikrát prohrála, její trenér Karel Krejčí se rozhodl pro mimofotbalový teambuilding, který si náramně pochvaloval. Mohl by to být recept i pro tápající Zbrojovku?

Je to jedna cesta, ale nám by nyní prospěly v momentální situaci spíše lázně. Jsem rád, že přijde na řadu reprezentační pauza, protože ty čtyři prohry v řadě, když kromě mistrovských počítám i pohárové utkání, nás hodně trefily.

Kdyby byl čas a prostor na ty lázně, kdo by se mohl v pauze tedy dát do kupy, když obrovskou marodku ještě doplnil Štěrba?

Štěrba je skutečně opět zraněný. Uvidíme, kdo se dovede dát dohromady, a někdo se jistě objeví, těžko se mi ale predikuje, kdo bude plně k dispozici. Jistě se nám alespoň vrátí potrestaní hráči za příliš mnoho karet, tedy Potočný, Kronus a Jambor, který si ale také přivodil drobné zranění.

Za B tým a v poháru už naskočil záložník Ondřej Pachlopník. Bude po pauze k dispozici?

Hrál za B tým, jenže po vyléčení zranění nyní musel vynechat týden tréninku, protože lehl s nemocí. Předpokládám ale, že se už brzy do tréninku vrátí.

Tým nyní opustí na reprezentační srazy několik mládežníků. Cítíte, že se vám vrátí s lehčí hlavou, protože místo klubových starostí nasají atmosféru reprezentace?

Šest nebo sedm jich odjíždí, tak to budou zajímavé tréninky bez té naší marodky. Nějak to dáme dohromady. Mladí kluci to ale obecně koušou dobře. Vstřebávají i neúspěchy rychleji. Já s mými kolegy asistenty a funkcionáři už to neseme hůře.

Po pátečním utkání už se z tribun ozval pískot a přišlo i volání po vašem odvolání. Cítíte, že máte pevnou pozici?

Tlak na trenéra a volání po odvolání přichází v momentu, kdy podepíšete v klubu smlouvu. A v takovém klubu, jako je Zbrojovka, je to naprosto normální. Klub má velké ambice a fanoušci jsou po právu zklamaní. Chtějí úspěch a fotbalovou radost, já to ale musím vnímat z toho druhého břehu a reálná situace je nyní taková, jaká je.

Zbrojovka má po pátku odehraná všechna podzimní utkání s aktuální horní polovinou tabulky druhé ligy a tato statistika je alarmující. V sedmi zápasech jste bodovali pouze v Jihlavě po červené kartě pro soupeře a v úvodním duelu proti Vlašimi, kdy jste brali bod za remízu. Nahání to strach?

Zbrojovka je pro každého lákadlo a impulz se vyhecovat. Já si ani v létě nemyslel, že bychom druhou ligou jednoznačně projeli.

Čím se vy sám i celý tým léčíte z aktuální drobné deprese? Marně se hledá pozitivní věc, byť například Denis Alijagič se zatím ukazuje jako dobrá posila.

Není to tak, že bychom propadali depresi. Tabulkové umístění není tak zlé, stačí jeden dobrý výsledek a rázem bude vše jinak. Samozřejmě nám odskočil Vyškov, ale zbytek je velice vyrovnaný. Do zimy to tedy musíme dohrát v rozumném módu, získat jistotu, v zimě určitě posílíme a já věřím, že na jaře dokážeme udělat další sérii výher, a to napříč ligovým pořadím.