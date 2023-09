Zbrojovka zklamala v derby, doma proti Vyškovu netrefila bránu

Domácí soubor bezmála pět tisíc diváků zklamal, když vyslal jedinou přímou střelu na branku a vyloženou šanci neměl.

„Po vedoucím gólu jsme si to až do konce poctivě hlídali. Jsem rád, že jsme konečně dokázali chytře zahrát závěr, nikam jsme se nehnali. Hlavně středoví hráči po dlouhé době nechtěli dát všichni gól a soustředili se na týmový výkon,“ pochválil vyškovské mužstvo jeho kapitán Filip Štěpánek.

Přiznal, že udržet ambiciózní zahraniční posily v taktické šabloně není pro lídra druhé ligy úplnou samozřejmostí. „Myslím, že to pro kluky bylo hodně složité. Žene je to dopředu. Bylo mým úkolem, abych je dirigoval, udržel je vzadu. I trenér nám po utkání řekl, ať si dnešní týmový výkon zapamatujeme,“ pronesl autor jediného gólu utkání. Nahrál mu Šimon Falta, v minulé sezoně hráč Brna. Za Vyškov nastoupil poprvé v základní sestavě.

Díky výhře hosté na čele druhé ligy po 10. kole odskočili Zbrojovce na čtyři body a odsunuli ji na třetí příčku. Na druhé místo se vyhoupla Dukla Praha.

„Přiznám se, že tabulku jsem od 1. kola neviděl. Nevím, kolik máme nastřílených gólů. Zajímá mě, jak je tým připravený. Dnešek nás utvrdil v tom, že máme mít ambice. Výkon byl velmi solidní,“ uvedl k vývoji druhé ligy po odehrané třetině soutěže vyškovský trenér Jan Kameník.

V souboji dvou odlišných stylů kraloval jeho tým hned od začátku. Vyškov do zápasu prosadil rychlost, které Zbrojovka nestačila, navíc vyhrával osobní souboje. Zaskočeným Brňanům nepomohlo, že záloha nastoupila bez nemocného Jiřího Texla a jen na lavičce zůstal další technicky vybavený hráč Adam Fousek. Navíc se jí po deseti minutách zranil stoper Jakub Šural, který odešel s potížemi se stehenním svalem.

„To nás docela ovlivnilo,“ přiznal brněnský záložník Tomáš Smejkal. „Báli jsme se hrát dopředu, bylo to zbrklé, dělali jsme zbytečné ztráty. Dvacet minut bylo z naší strany špatných, pak jsme se do toho dostali, ale celkově to byl špatný výkon. Bylo to od nás málo,“ konstatoval.

Vzhledem k tomu, že pro nemoc chyběl i Lukáš Endl a po zranění hlavy musel odstoupit další stoper Jan Štěrba, rozpadla se Zbrojovce během duelu po záloze i obrana. To už na ni bylo příliš.

„Absencí bylo dnes víc. Šuralovo zranění bylo další kapkou do celkového obrazu. Těžko se spekuluje, jak by to vypadalo s ním na hřišti. Jirka Hamza, který Šurala střídal, odvedl velmi dobrý výkon,“ pokrčil rameny brněnský kouč Luděk Klusáček.

Ten litoval především toho, že jeho tým naprosto nezachytil tempo hry. „Je škoda, že jsme se neprobudili dřív, než jsme dostali gól. Ten nás nastartoval, potom přišla dobrá pasáž, bohužel jsme se nedostávali do příležitostí. Ve druhém poločase jsme se snažili mužstvo oživit střídáním a změnou systému hry, kromě zvýšené aktivity to ale výsledek nepřineslo. Celkově bylo utkání na šance skoupé, ani Vyškov jich tolik neměl, ale podal velmi dobrý výkon,“ hodnotil Klusáček.