Doma rozdává Zbrojovka pod Machálkem debakly. Polák se jen díval

Výhra Zbrojovky 5:0 přišla v derby po vytrvalé převaze, umocněné hned na začátku druhého poločasu vyloučením obránce hostí Tomáše Janíčka. „Od té doby bylo na hřišti jen jedno mužstvo,“ řekl trenér Machálek.

Vítězové i za rozhodnutého stavu hráli tak, jako kdyby ani nechtěli, aby zápas skončil. Až do poslední minuty si vytvářeli šance, hráli v pohybu, zakončovali. „Lidi to muselo bavit, ale taky nás to stálo plno sil. I když Prostějov hrál o jednoho míň, tak jsme nepřestali hrát, nabíhali jsme si a dobře jsme to odpracovali. Trenér nás hnal dopředu. Udělali jsme to lidem hezký, ale taky toho máme dost,“ ulevil si brněnský záložník Ondřej Vaněk.

K excelentnímu výkonu se Zbrojovka rozehrála po poločasové pauze, v níž Machálek vystřídal oba krajní záložníky. „Neřešili nám situace tak, jak jsme potřebovali,“ řekl Machálek, nespokojený s obrazem hry, přestože jeho celek vedl 1:0.

Dvě minuty po nástupu do druhé půle pak přišlo Janíčkovo vyloučení. „Zjevně nám pomohlo oboje,“ přikývl Vaněk. „Trenér nám v poločase řekl, že chce hru ještě rozhýbat, což se povedlo. Kluci, co přišli, nám pomohli. Byl to zápas o nás, jak k tomu přistoupíme, a my jsme k tomu přistoupili dobře. Zaslouženě jsme vyhráli,“ pochvaloval si bývalý reprezentant.

Brněnským fotbalistům se podařilo vyhrát dva domácí zápasy v řadě poprvé od roku 2012. Tehdy shodou okolností hráli také druhou ligu. Nyní mají dva týdny na to, aby se připravili na výjezd do Pardubic, kde se pokusí zaskočit lídra soutěže.

Jak přenést pohodu z domácího prostředí i ven? „To je všude na světě, v každém týmu, že doma se hraje líp. My máme štěstí, že fanoušci s námi jezdí i ven, a s jejich pomocí to musíme v Pardubicích urvat,“ apeloval Vaněk, jemuž vhod nepřišla pouze nadcházející přestávka. „Právě jsem o tom přemýšlel. Pro nás škoda, protože nám to jde a bylo by lepší hrát hned. Ale kvalitně potrénujeme a bude to dobré,“ řekl.

Polák nehrál za kartu v závěru. Už podruhé

Jenom mezi diváky usedl bývalý brněnský záložník Jan Polák, jemuž se to po přestupu do Prostějova stalo ze tří zápasů proti Brnu už podruhé. O derby přišel kvůli trestu za čtyři žluté karty.

„Mrzí mě to, ale nenadělám s tím nic. Bohužel, takový je trest. Třeba si proti Brnu zahraju na jaře, a když ne, tak ne... neberu to nějak speciálně, ale zahrát jsem si chtěl,“ pronesl Polák ještě před utkáním, na které se chystal jako divák.

Proti svým bývalým barvám nastoupil jen loni, tedy v minulé sezoně. Tehdy to byl vůbec jeho první zápas za Prostějov, hned proti Brnu, a vítězný. Hrálo se na Hané a Polák měl po závěrečném hvizdu ještě rozhovor s fanoušky Zbrojovky, k jejichž sektoru přišel.

Následovaly dva zápasy v Brně, jeden na jaře a jeden v pátek, kdy Polák zůstal v civilu. Paradoxně v obou případech, kdy derby se Zbrojovkou (obě na jejím hřišti) musel vynechat, za to mohla žlutá karta v úplném závěru předchozího duelu Prostějova. Včera ho na tribunu „posadilo“ žluté napomenutí za vstup do potyčky v zápase jeho celku proti Jihlavě - v 88. minutě.

„Hned jsem věděl, že mám po derby,“ přiznal bývalý reprezentant. „Věděl jsem, že už tři karty mám, celý zápas jsem se držel, nic jsem neříkal, žádné fauly, emoce jsem krotil. Pak přišla tady ta věc, kdy tam byl od hráče Jihlavy (Tijaniho) brutální faul, opravdu nesmyslný, vznikla potyčka a do ní jsem doběhl. Z mého pohledu to nebylo žádné rvaní, nic, co by se nedalo rozehnat bez trestání, ale paní rozhodčí Adámková to viděla jinak,“ povzdechl si Polák.

Přestože s kartou nesouhlasil, ani po týdnu ji nepovažoval za zbytečnou. „Na hřišti mi to tak určitě nepřišlo. Spoluhráči se navzájem chrání, je potřeba se jeden druhého zastat. Už to nevrátím, žlutou mohl dostat někdo jiný, dostal jsem ji já, víc k tomu není co říct,“ dodal.

Případné štiplavé poznámky, že v Králově Poli nechce na trávník, odkud ho tamní Zbrojovka loni v létě odložila, odvracel Polák pobaveně a s úsměvem. „Tak to určitě není! Vždyť jsem byl na začátku sezony zraněný, nastoupil jsem do zápasu až v září a chtěl jsem toho do konce podzimu odehrát co nejvíc. Navíc se nám poslední tři zápasy povedly, těšili jsme se. Přišla ale karta, nic s tím nenadělám,“ pokrčil rameny.