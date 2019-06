Talent Krejčí z Brna do Sparty? Jestli odejde, tak brzo, říká ředitel

Největší změny v mužstvu fotbalistů Zbrojovky Brno, jimž nevyšel útok na postup do první ligy, se v letním období budou týkat záložní řady. Úzce souviset budou s tím, zda z Brna odejde obletovaný mládežnický reprezentant Ladislav Krejčí, o kterého v zimě stála Plzeň a aktuálně ho láká Sparta Praha.

„Obecně nemáme moc zájem, aby nám odcházeli hráči, u nichž chceme, aby tady byli. Chceme tým co nejvíc udržet pohromadě. Nemůžu ale vyloučit odchod někoho, kdo by pro nás měl nadále přínos, ale nabídka by byla tak zajímavá a zájem o hráče tak neudržitelný, že bychom mu nedovedli čelit,“ řekl brněnský sportovní ředitel Tomáš Požár.

Řeč je samozřejmě v první řadě o Krejčím. Informace serveru Seznam.cz z minulého týdne mluvila o tom, že 20letého hráče, kterého Zbrojovka stavěla vedle středu pole i na místo stopera, představí Sparta jako svoji posilu už tento týden.

V tom případě by jednání musela kulminovat okamžitě, což ale Požár nevylučuje. „Zájem o Láďu je z větších českých klubů a je vysoce pravděpodobné, že Krejčí je ten hráč, který odejde,“ potvrdil. Zajímavý je i dovětek k této informaci: „Pokud se tak stane, bude to brzy.“

Pro Zbrojovku by to měl být nejvýraznější zásah do její sestavy a koncepce pro příští sezonu. Drtivá většina kádru je pod smlouvou, k dohodě o novém kontraktu nově směřuje i obránce Petr Pavlík a jediným mužem, s nímž jednání o prodloužení smlouvy dosud neproběhla, tak zůstal Michal Škoda.

„Se Škoďákem uvidíme, jak to cítí on. Zůstal v Praze, neměli jsme čas si sednout. Sejdeme se, uvidíme, jaké má pocity a postoje, a na základě toho si řekneme, jestli do toho jdeme,“ upřesnil Požár.

Momentálně je tedy Zbrojovka před začátkem letní přípravy „vyzbrojena“ brankářskou dvojicí, do které sahat nebude, z obrany kromě již déle avizovaného odchodu Lukáše Vraštila do Zlína taky zasahovat nemusí a vedle kapitána Lukáše Magery může dál stavět útok. Zbývá tedy vyřešit zálohu.

„Umím si představit, že uprostřed zálohy bychom mohli mít zkušeného hráče, vedle kterého by mohli mladší hráči v klidu růst. Záložníka, který by na sebe vázal zodpovědnost. Pak se mladí chytnou, to není žádné tajemství, že to tak funguje,“ řekl trenér Pavel Šustr.

Plány vedení brněnských fotbalistů napovídají, že odchody budou v létě převažovat nad příchody. Kádr Zbrojovky totiž má být užší než v právě skončené sezoně, kdy měla několik hráčů na tribuně.

„Zůstalo nám 21 hráčů do pole plus dva brankáři. To je zbytečně moc. Byli bychom rádi, protože béčko budeme mít v divizi, abychom rozšířili kádr béčka a podle potřeby do něho mohli sahat. Předpokládám, že v áčku zůstane 18 hráčů do pole a dva gólmani,“ odkryl svoje záměry Šustr.

Předpokládá, že v otázce odchodů bude mít svoje slovo. O tom, která jména se mu na soupisku nevejdou, už zřejmě představu má.

„Ne všichni hráči naplno pochopili, že jestliže jsou tady a mají tady smlouvu, mají se každý den a každý zápas snažit pomoct Zbrojovce být tam, kde chceme být,“ naznačuje trenér, posunutý do druhé ligy během podzimu od mládeže.

Jízdní řád Zbrojovky Generálka na 2. ligu bude opět s Vyškovem 17. června zahájení přípravy

19. června Zlín – Brno (14.00, Luhačovice)

23. června Opava – Brno (17.00, Štěpánkovice)

29. června Brno – Jihlava (11.00, Zastávka u Brna)

6. července Brno – Nitra (17.00, Zastávka u Brna)

13. července Brno – MFK Vyškov (čas a hřiště budou upřesněny)

20. července začátek 2. ligy

Pro Zbrojovku se to ukázalo jako výborný strategický tah. Šustr našel řeč s veterány a dokázal vtisknout mužstvu tvář a řád.

Jedním z těch, nad nímž bude s Požárem diskutovat, je záložník Robert Bartolomeu. Posile ze Zlína přestal důvěřovat už v zimě na soustředění na Maltě a projevilo se to tak, že Bartolomeu na jaře (včetně baráže) odehrál pouhých 182 minut.

„Bart sem samozřejmě přišel jako posila, ze začátku (sezony) hrál, potom se ze sestavy malinko vytratil, byli jsme k němu kritičtí, to on ví. Je to na něm. Nějakou příležitost ještě dostane, ale konkrétně stranové pozice chceme řešit a přinést do nich oživení,“ řekl mnohoznačně Požár.

Na ofenzivní posty do středové řady počítá s Antonínem Růskem, který se Zbrojovce na další období upsal před několika dny, a Ondřejem Pachlopníkem.

„U nich vidíme kreativitu, kterou kdybychom se rozhlédli jinde, tak možná ani nenajdeme tak, abychom získali někoho s těmito vlastnostmi, jaké mají oni. Áčku mohou pomoct hned,“ upozornil Požár.

Včera jednal s obráncem Pavlíkem, jedním z pilířů Zbrojovky, jemuž končí smlouva, a výsledkem by mělo být prodloužení spolupráce.

„Myslím si, že jsme předběžně dohodnuti, dolaďují se detaily a dáme si vědět, jak to dopadne. Zájem je z obou stran a já nemám důvod někam odcházet. Převládá zklamání, že jsme naše letošní tažení nedotáhli až k postupu, ale to jen umocňuje odhodlání, aby se to povedlo za rok. Jsme na dobré cestě. Můžu říct, že bych si ještě chtěl zahrát první ligu za Brno,“ řekl Pavlík.

Realizační tým rozšíří Dostálek od juniorky

Další dílčí změnou v Brně bude posunutí trenéra Richarda Dostálka tak, že zůstane hlavním trenérem juniorky a zároveň se stane asistentem u áčka.

Šustr věří, že příprava, která Zbrojovce začne po dvou týdnech dovolené hned 17. června, bude dostatečně dlouhá, aby dokázal tým na druhou ligu nachystat.

„Můžeme těžit ze zkušeností, které jsme nabrali v této sezoně,“ uvedl trenér brněnského mužstva.

Čeho si považuje hodně, je postupný návrat fanoušků do hlediště, který vygradoval návštěvou 8 523 diváků na baráži.

„Jsem v Brně teprve rok, což je málo, ale v baráži jsem měl ten pocit, že lidé v Brně zase mluví o Zbrojovce,“ souhlasí i Požár. „Jsem přesvědčený, že to je proto, že se s klubem dokážou ztotožnit, že se v něm prosazují odchovanci. Na domácí baráž, kdy přišlo osm a půl tisíce lidí a kluci otočili na 3:2, se ještě bude vzpomínat,“ dodal.