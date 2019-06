Na Spartu jsem připravený, věří si brněnský mladík Krejčí po přestupu

Jako sedmnáctiletý teenager proti Spartě v lize v roce 2016 debutoval, o tři roky později už přes hlavu přetahuje její dres - i když to zatím bylo jen kvůli focení minulý týden při oznámení přestupu.

„Sparta patří na špičku a tak taky její nabídku beru. Je to pro mě velká odměna a strašně si vážím toho, že měla vůbec zájem, že mě kontaktovala a že budu za ni moct hrát,“ povídal Krejčí do telefonu včera.

Minulou neděli vám končila sezona v Brně, ve čtvrtek jste již pózoval s dresem Sparty s čtyřletou smlouvou v kapse. Byl to velký fofr?

Všechno se to seběhlo docela rychle. Řešilo se toho hodně a já jsem říkal, že si na to chci udělat klid až po sezoně. Úplně to bohužel nedopadlo, asi i proto, že jsem v závěru sezony byl zraněný a nemohl jsem hrát. Jednání se rozběhla a pak už byla rychlá a bezproblémová.

Věděl jste už během baráže Zbrojovky proti Příbrami, že jdete do Sparty?

Věděl jsem, že je zájem. Zbrojovka to věděla taky. Její manažer, pan Požár, mi říkal, že chce, aby se v té době řešila hlavně baráž, aby to bylo hlavně o brněnském klubu, s čímž jsem samozřejmě souhlasil a chtěl jsem to taky tak. Koncentrovali jsme se na baráž, která bohužel byla neúspěšná.

Její konec jste sledoval v Příbrami v civilu, ale v dresu Zbrojovky nataženém na tričku.

Měl jsem ho na sobě během zápasu, seděl jsem s ním za naší lavičkou. Moje pauza trvala už měsíc, strašně mně to hraní chybělo. Byl jsem na hřišti u toho, když jsme potvrdili ve 2. lize třetí místo a zajistili jsme si baráž, a to, že jsem v ní nemohl nastoupit, mě strašně štve dodnes. Nebylo to tam v Příbrami nic příjemného. Konec byl zklamáním pro mě jako pro všechny.

A vy jste ten dres měl na sobě možná naposled.

V duchu jsem si to říkal. Přemýšlel jsem nad tím už v Brně, jak hrála Zbrojovka s Příbramí, že to může být můj poslední domácí zápas. Uvědomoval jsem si to. Během zápasů jsem nad tím ale už neuvažoval, tam to bylo hlavně o tom, co se děje na trávníku. Byl jsem hlavou vtažený do děje. Pak zpětně jsem si zase všechno uvědomil.

Dostal jste se do některé z potyček mezi hráči, které baráž na příbramském hřišti uzavřely?

Ani ne. Po písknutí jsem chvíli jen tak seděl, až potom jsem přelezl ohrazení a šel jsem na trávník. Chtěl jsem si to užít s klukama, i když to nedopadlo. Až pak jsem si všiml, že se to trochu mele, ale neměl jsem sílu se do něčeho zapojovat. To už jsem byl dost v emocích.

Brzo jste se od nich musel odstřihnout. Jak začal týden po baráži?

V pondělí jsem absolvoval sportovní prohlídku, aby bylo jasné, jaký je můj zdravotní stav. To bylo všechno. Proběhla jen ta prohlídka.

Pak až ve čtvrtek focení na Spartě?

Tam jsem se přišel nechat vyfotit, udělat rozhovor - a to bylo všechno. Všichni mají dovolenou, příprava začíná až 17. června.

Jak vnímáte Spartu?

Jako neskutečně silný tým. Je mi ctí, že za ni budu moct hrát. Ve Zbrojovce jsem vyrůstal, byl jsem tam třináct let, to se zapomenout nedá. Teď si vážím toho, kde budu v příštích letech, beru to jako velkou zodpovědnost, ale nikdy nezapomenu na to, kde mě fotbalově vychovali a kde jsem strávil ten hlavní fotbalový vývoj.

Dvacetiletý Ladislav Krejčí je novou posilou Sparty.

Jste na velký přestup připravený?

Myslím si, že jo. S nervozitou a stresem to mám v pohodě, dokázal jsem s tím pracovat, regulovat si to. Jsem připravený, že ve Spartě bude tlak, a jsem na to zvědavý. Všichni kolem říkají, že to člověk pochopí až tehdy, až tam sám hraje, tak se těším, že zase poznám něco nového.

Mládežnická reprezentace vás na tlak připravila dobře?

Upřímně, větší stres a nervy jsem měl ve Zbrojovce než v reprezentaci. Tam jde sice o hodně, zápasy jsou sledované, ale většinou jen na tom stadionu, kde se hraje. Když chytíte důležitý zápas ve Zbrojovce, v lize i ve druhé lize, je tlak hodně velký.

Na co z Brna budete vzpomínat?

Na skvělou partu, a to v áčku i v kategoriích, kde jsem vyrůstal. To bylo skvělé. Nezapomenu na (stadion) Srbskou, na tu super atmosféru. Je toho strašně moc. Nedokážu vypíchnout jeden aspekt.

Když jsme u začátků, pletl si vás někdy někdo s jmenovcem Ladislavem Krejčím, který to ze Sparty dotáhl do zahraničí?

Bývalo to, teď už ne. Jen když jsem sbíral první starty za áčko, tak se to čas od času objevilo.

Minulý týden noviny psaly: Sparta kupuje Krejčího, ale toho z Brna.

Všiml jsem si. Taky jsem viděl různé zábavné fotky, koláže. Některé byly vtipné. S tím jsem počítal. Bylo jasné, že něco takového musí přijít.

Tušíte, do jaké konkurence ve Spartě jdete?

Ligu jsem samozřejmě sledoval a v obraze jsem. Sledoval jsem většinu zápasů, Spartu obzvlášť. Jsem si vědom kvality, kterou disponuje. O to větší je to pro mě výzva. Aspoň nezlenivím.

Zůstanete Brňákem, hrajícím ve Spartě?

Tak to teď opravdu nevím. Nemám tušení. Pořád doléčuji zranění, takže nevím, kdy začnu trénovat. Až začnu, budu dělat všechno pro to, abych ve Spartě zůstal a mohl hrát za áčko. Na to se budu koncentrovat v první řadě.