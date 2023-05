Vyškov je jednou nohou v baráži o fotbalovou ligu, i Líšeň se drží

Teoreticky může Vyškov ještě hrát i o přímý postup, to by však s čtyřbodovým náskokem v čele tabulky musela nečekaně selhat vedoucí Karviná.

„Máme to dobře rozehrané, míček je na naší straně,“ řekl poté, co jeho tým zdolal béčko olomoucké Sigmy 2:0, vyškovský kouč Jan Kameník.

Mužstvo hrající v Drnovicích se tím udrželo na druhé příčce. „Pokud to vítězství má mít význam, musíme ho potvrdit ve středu s Jihlavou a navázat na to v neděli v Chrudimi,“ upozornil však zároveň.

Povede se to nejen Vyškovu, ale i dalšímu celku na barážové příčce Příbrami? Nebo favorité zakolísají a dostane se na jejich pronásledovatele, mezi než patří i Líšeň?

„To bych musel mít křišťálovou kouli, což nemám,“ pokrčil rameny líšeňský trenér Milan Valachovič. Dosud ho straší loňská zkušenost a kolaps jeho celku v závěrečném kole na Žižkově, kde se sen Líšně o baráži ostudně zhroutil. „Dvě poslední kola budou strašně těžká. Nevidím tam nikoho, o kom by se dalo říct, že si výsledky pohlídá,“ řekl.

Do hry jeho tým vrátila hubená domácí výhra 1:0 nad posledním Třincem. „Na klucích jsem viděl velké odhodlání ještě zamíchat kartami,“ uvedl Valachovič napůl s úlevou z prolomení série nezdarů a napůl rozmrzele. „Z tribuny jsem slyšel, ať hrajeme fotbal. Ale co? Vždyť jsme byli jasně lepší. O. K., nedali jsme góly, ale to nás provází déle,“ přisadil si.

To Vyškov mašíruje do baráže plný energie. Sigmě daly jeho africké posily dva góly během prvních dvanácti minut, což stačilo. „Hráče chválím zejména za druhý poločas. Začíná to mít charakter zodpovědnosti. Do defenzivy začínáme plnit věci, které máme,“ ocenil Kameník.