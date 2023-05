Chrudimský trenér Kronďák: Mohli jsme se zachránit dříve

„Musím moc poděkovat klukům, že to zvládli. Splnili jsme cíl, jen mě mrzí, že se to nepovedlo už o pár týdnů dříve,“ ohlížel se kouč Chrudimi Radek Kronďák v rozhovoru pro klubový web.

Jeho tým sice pravidelně bodoval, v drtivé většině případů ovšem do tabulky přidal pouze minimální možný zisk za remízu, kterou Chrudim dosud na jaře zažila hned devětkrát, celkově pak čtrnáctkrát.

„Měli jsme asi pět pokusů na to, abychom si zajistili záchranu a konec sezony si zahráli v klidu, ale nepodařilo se to. Všichni jsme to měli zakořeněné v hlavách,“ připustil trenér Kronďák.

Další remíza chvíli hrozila i v sobotu s Varnsdorfem, když v 68. minutě po úniku na 1:1 vyrovnal střídající Abdullahi Tanko, za osm minut však byla Chrudim znovu ve vedení.

Radek Kronďák, trenér Chrudimi, slaví výhru i záchranu.

První roh zužitkoval Dominik Hašek, který vstřelil svůj druhý gól, a o pět minut později stejnou standardku proměnil v gól i Jan Záviška. „Jsem rád, že jsme všechny góly dali ze standardek. Varnsdorf je do ofenzivy opravdu vynikající, takže jsme tomu museli přizpůsobit taktiku. Byl to pro nás těžký zápas,“ řekl Kronďák.

Utkání nakonec ještě trochu zdramatizovala druhá žlutá karta pro domácího Jana Halásze a následná kontaktní branka Petra Kurky ve druhé minutě nastavení, vyrovnat už ale Varnsdorf nestihl.

V úvodu již bylo avizováno, že do konce sezony Chrudimi zbývají ještě dvě utkání. Ve středu od 17 hodin ve Vlašimi a ročník uzavře domácím zápasem s Vyškovem. Hraje se 28. května ve stejný čas.